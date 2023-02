Vlastíkovi zemřela panička. Temperamentní, ale hluchý kříženec teď hledá zkušeného majitele

Zmatený z toho, co se s ním děje, je Vlastík (asi 8), hezký kříženec, který zůstal po zemřelé paničce. Skončil v útulku, odkud si ho do dočasné péče převzal spolek Psí senioři v nouzi. Je hluchý, jinak je ale zdravý a velmi akční. Potřebuje jen čas, aby si zvyknul, pak bude ještě někomu skvělým parťákem.

Vlastík je na svůj věk velmi akční. Potřebuje hodně pohybu, větší zahradu, dlouhé procházky. „Je to takový blesk, rád stopuje, bude potřebovat aktivní páníčky,“ řekla jeho dočasná opatrovatelka Lída Dědečková, která ho má u sebe doma v Liberci.

Vlastík je velmi hezký kříženec | Jana Ulrichová

Dobré jištění

Zájemci, kteří by se chtěli Vlastíka ujmout, musí myslet na jeho hluchotu. „Venčit ho budou moci jen na vodítku, lepší bude dvojí jištění, protože je navíc hodně temperamentní,“ řekla dočaskářka s tím, že kvůli své divokosti se nehodí k menším dětem, které by mohl porazit. Zajištěný by měl být i pozemek nebo zahrada. „Ze začátku je potřeba ho hodně hlídat, protože dokáže přeskočit plot,“ dodala.

Vlastík už začíná chápat, že ho má opět někdo rád | Jana Ulrichová

Už si zvyká

Vlastík byl po příchodu do dočasné péče trochu zděšený, byl ve stresu z toho, co se s ním děje, už si ale zvyká. „Začíná i reagovat na povely, které mu musíme ukazovat. Teď už se sám vrací do klece, lehne si a spí v ní, už vnímá, že tam má svůj klid a že ho má někdo rád,“ popsala Lída s tím, že s ostatními psy se snáší dobře.

Potřebuje čas

Vlastík není pes pro začátečníky, potřebuje zkušeného a trpělivého majitele s pevnou rukou, který mu nastaví pravidla. „Bude potřebovat delší čas na to, aby se s člověkem sžil a naučil se reagovat na povely, protože zatím je to neřízená střela,“ dodala dočaskářka.

Vlastík je velmi akční, kvůli hluchotě se ale musí venčit jen na vodítku | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se Vlastíka chtěli ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.