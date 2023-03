Za vyhublé koně v Arboretu Johanka padla jen pokuta. Zvířata už jsou pryč

Lubomír Černý chová v 7hektarovém Arboretu Johanka na tři desítky koní. Dva z nich, včetně kobylky Marušky, byli podvyživení, což u Marušky potvrdili i veterinární inspektoři. „U této klisny bylo konstatováno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „To spočívalo v omezování její výživy, ve stádu ji ostatní koně nepustili ke krmení. Chovatel dále nezajistil její vyšetření a ošetření veterinárním lékařem,“ dodal Majer s tím, že to udělal až poté, co na stav kobylky začala poukazovat veřejnost.

Teď už je na tom Maruška lépe. | Jana Ulrichová

U jiného majitele

Veterinární inspektoři chov zkontrolovali ještě opakovaně. „Kromě vlastního chovu bylo inspektorům předvedeno i náhradní ustájení dvou koní. Oba koně byli smluvně přemístěni k jinému chovateli, kde mají optimální podmínky,“ uvedl mluvčí. Dodal, že chovatel spolupracoval a reagoval na všechna doporučení inspektorů. Krajská veterinární správa se proto nakonec rozhodla potrestat chovatele jen za porušení veterinárního zákona, a to pokutou.

Další pokuta

Chov koní, kteří se v arboretu mezi sebou divoce křížili, se nelíbil ani České plemenářské inspekci. Ta při své kontrole zjistila porušení plemenářského zákona, a to konkrétně v evidenci koní a jejich plemenitbě. Řeší to jako přestupek, chovateli i za to hrozí pokuta.

V tomto arboretu koně žijí. | Jana Ulrichová

Problém? Stáří

Reportérky Blesk tlapek mluvily i s Lubomírem Černým, který vidí hlavní problém v tom, že zvířata zestárla. Jejich oddělení od ostatních koní podle něj problém vyřešilo. „Nemám se za co stydět. Mám asi třicet koní a starám se o ně. Mám je pro sebe pro radost, nedělám to pro peníze,“ řekl Blesk tlapkám.