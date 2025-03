Smolař Don skončil v útulku už podruhé. Pro ztraceného pána smutnil, teď vyhlíží nového

Ztrátu milovaného pána nesl Don zpočátku velmi těžce. „Byl opravdu smutný. Nejedl, bylo vidět, že je zmatený, že neví, proč se tu ocitnul,“ popsala předsedkyně spolku Jana Kymrová s tím, že teď už je z něj zase pohodový, vyrovnaný pes, který bude ještě někomu skvělým společníkem.

Don s předsedkyní spolku Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Trochu paličák

Zájemci, kteří by chtěli Dona adoptovat, musí počítat s tím, že má coby kříženec bígla svoji hlavu. „Je to trošku paličák. Někdy dělá, že neslyší, a to ani na své jméno, je ale přátelský, milý, neštěkavý a rozhodně není agresivní,“ řekla Jana s tím, že povely Don moc neumí. „Je to ale ještě mladý pes. Když si dá někdo tu práci a bude se mu věnovat, přivolání a základní povely ho naučí. Za pamlsek udělá všechno,“ dodala.

Na výlety i túry

Po svém předkovi bíglovi zdědil Don nejen povahu, ale i jeho lovecké pudy. Venku má hlavu stále u země a čenichá. Venčit se musí pouze na vodítku, protože jakmile ho něco zaujme, chytne stopu a letí po ní. Je hodně aktivní, hodil by se proto k mladším lidem, s nimiž by mohl chodit na dlouhé procházky, výlety a túry. Je čistotný, může žít v bytě, hodí se i ke starším, už rozumným dětem.

Don je mladý, temperamentní pejsek. | Jana Ulrichová

Mladý a zdravý

Don je naprosto zdravý pejsek, je zbytečné, aby své nejlepší roky trávil v kotci v útulku. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.