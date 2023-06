Štír

S partnerem trávíte málo času a je vám to líto. Nutně potřebujete, aby vás povzbudil, ale bohužel k tomu nedojde. Nedělejte si to těžší, než to je. Sílu najdete sami v sobě. Chce to jen trochu motivace. Jiná cesta vás ke kariérnímu vzestupu nedovede.