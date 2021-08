Vodnář

Nespokojenost v trvalém soužití je tak silná, že se schyluje k nepříjemné hádce. Rozmyslete si dobře, co miláčkovi řeknete. I on má svůj názor a ani kompromis nic nespraví. Přizpůsobit se nechce on a nakonec ani vy. To je pak těžké pořízení.