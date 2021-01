Patří k nejvyhledávanějším přírodním atrakcím v Česku, bohužel přitahuje i sebevrahy. Přesně 138 a půl metru hluboká propast Macocha v Moravském krasu si do smutné statistiky od začátku letošního roku připsala další dvě oběti. V obou případech šlo o ženy středního věku.

První tragédie se stala 5. ledna, druhá přesně o 14 dní později. „Šlo o ženy ve věku 39 a 49 let. V obou případech vše nasvědčuje, že šlo o sebevraždu,“ potvrdil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Pro vedení Chráněné krajinné oblasti Moravský kras je to nepříjemnost, které čelí každý rok. Zabránit někomu ve skoku z Horního můstku je však nemožné.

„Je to tak. Jde o jedinečný přírodní útvar, nelze do něj zasahovat, například stavbou bariér a plotů. To je nemyslitelné. Navíc pokud někdo přijede se sebevražedným úmyslem, stejně mu v tom nikdo nezabrání,“ řekl zástupce vedoucího CHKO Antonín Tůma.

Počet obětí se blíží stovce

Těla nešťastníků dopadají na svah, kde je zachytí sítě. Jde o opatření, které zabraňuje, aby sklouzla do jezírek na dně propasti. Oficiální statistika počtu sebevrahů, kteří svůj život v Macoše ukončili, neexistuje, odhady se blíží počtu sto.

Do hloubky se vrhl i nešťastný továrník

O smutném fenoménu psal už v roce 1894 slavný badatel a archeolog Karel Absolon s tím, že přítrž sebevražedným skokům neudělalo ani zpřístupnění dna Macochy.

Jednou z obětí byl v roce 1888 také zkrachovalý továrník Lassekr. V roce 1904 se stal obětí Macochy i štýrský alpinista Hynek Pucher, který se rozhodl sestoupit na dno bez lezeckých pomůcek. Během sestupu se však zřítil a vážným zraněním na místě podlehl.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.