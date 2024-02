I když má muž přezdívaný Lichoočko na nose brýle nebo ne, od sedmi centimetrů dál nevidí ani svoje prsty. Praktickou berličkou v terénu se mu před dvaceti lety stal malý digitální kompakt. Díky němu si fotil třeba cenovku na mrazicím boxu nebo jízdní řád a poté přiblížil a zvětšil.

„Když pak snímky viděli kamarádi, řekli mi, že nejsou vůbec špatné a ať to zkusím i umělecky,“ uvedl pan Lubomír. Poslechl je a od té doby zdobí cwaky řadu výstavních síní.

Vnímá světlo jen uprostřed

Časem cwaky převálcovaly brýlovky – další unikát z „dílny“ Pavelčáka. Nápad se zrodil ve chvíli, kdy hledal radu, jak nastavit zrcadlovku.

„Já vnímám světlo pouze středem. Tak jsem prostě vzal do ruky svoje brýle s osmnácti dioptriemi a začal fotit přes ně,“ vysvětlil muž. Náměty v terénu tipuje podle vjemů, zvuků někdy i vůně. Až doma na velkém monitoru pak s napětím zjišťuje, co měl vlastně v záběru a vybírá ten nejpovedenější cwak či brýlovku.

„U mě platí, že neštěstí se snoubí s digitální fotografií. Technologie se stala mým náhradním okem. Omezení jsem obrátil ve svůj prospěch jen díky jinému úhlu pohledu,“ podotkl muž.

Nemilé dědictví

Pavelčák špatně vidí od pěti let. „Je to vada, kterou si předáváme z pokolení na pokolení hlavně v mužské linii. Většinou však mají všichni, kteří tomu neunikli, kolem čtyř až šesti dioptrií, jen já jsem musel dostat třešničku na dortu v podobě osmnácti,“ popsal pan Lubomír, který kromě focení hraje v kapele na baskytaru. Jeho fotografie je možné vidět do 3. března v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku.

