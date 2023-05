Na splnění cíle: Vybrání 800 tisíc na dva Českými drahami vyřazené vagony měl spolek měsíc a půl. Cílová částka „padla“ v poslední možný den! „Bylo to někdy k večeru, konec kampaně byl o půlnoci. Málem jsem si uhryzal nehty,“ přiznal kapitán a strojvůdce spolku Ladislav Antalec.

„Kdyby se nám to nepovedlo, všechny dosavadní poslané peníze bychom museli povinně vrátit zpět,“ dodal šéf spolku s tím, že se nic nemuselo uskutečnit, kdyby se s kamarádem kuriózně nevsadil.

Téměř bez vagonů i bez vlasů

V sázce byly vagony a taky kapitánova bujná kštice. „Kamarád řekl, že pokud se dostaneme na určitou hranici, přispěje nám jeho firma velmi zajímavou vysokou částkou. Ale pokud by se to přesto nepovedlo a peníze bychom vrátili, musel bych já k holiči. To mi nahánělo hrůzu,“ smál se strojvůdce.

Spolku se nakonec povedlo získat dva osobní vagony, které původně měly skončit ve šrotu, Plánuje je opravit a uvést do provozu ještě letos. „Zbývá dořešit administrativu. Sezonu zahajujeme v červnu. Snad se vše za pochodu stihne,“ uzavřel Ladislav Antalec.

Zachránili unikátní trať

Slezský železniční spolek funguje od roku 2016, začal s poznávacími vlaky po vlečkách Ostravsko-karvinského revíru. Lidem se výlety líbily, a tak časem začal vypravovat i speciální zpáteční vlaky na jižní Moravu na vinobraní či koštování burčáku a další mimořádné výletní spoje.

Velkým úspěchem je zahájení provozu na nejstrmější neozubnicové trati v Česku z Bruntálu do Malé Morávky. Spolek s úřady vyjednal zachování trati, původně se plánovala její likvidace a vyasfaltování na cyklostezku.

Spolek vlastní několik malých lokomotiv, vagony si dosud půjčoval od jiných organizací, od Českých drah, dalších spolků i soukromých majitelů.

