Mašinky a vagonky jsou v měřítku 1:78 dokonalými zmenšeninami originálů. Do Husovic se přestěhovaly z černovické Mosilany. Tamní fabriku totiž čeká rekonstrukce.

Nová klubovna železničních modelářů je na místě bývalé bowlingové herny na Dukelské třídě 59b v Husovicích, hned u zastávky Náměstí republiky.

„Máme tady novou elektroinstalaci a předělali jsme celý řídicí systém,“ pochlubil se předseda klubu Jiří Veselý.

Modelářská nej

Kolejiště má rozlohu 72 m2, začalo vznikat v roce 1957, nejstarší zachovalé díly jsou z roku 1974. Po kolejích o délce 0,5 km jezdí 40 souprav, součástí je šest stanic, tři z toho autentické – Ivančice, Náměšť na Hané a Rakšice. Vlaky reálně houkají, fungují staniční rozhlasy i návěstidla, závory.

Vláčky z Mosilany zachráněny! Jezdí v nových prostorách na Dukelské třídě v Brně-Husovicích.

Vláčky piplá 30 dětí

V nové klubovně v Husovicích chtějí modeláři fungovat celoročně. Scházejí se dvakrát týdně, mimo to vedou kroužky mládeže. „Chodí k nám teď asi třicet dětí, pochvaluje si zájem šéfmodelář Veselý.

Vláčky můžete navštívit do 30. dubna, ve čtvrtek a pátek od 16.30 do 19 hodin, o víkendech vždy od 9.30 do 18 hodin. K vidění tu jsou současné modely moderních elektrických rychlíků. Pak budou jezdit idylickou krajinkou historické soupravy ze 70, a 80. let. „V posledním týdnu lidem ukážeme i parní mašinky,“ slíbil Veselý.