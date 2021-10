Modeláři volají o podporu na všechny strany. Oslovují magistrát, městskou část Brno-střed, kraj, České dráhy, Technické muzeum. Zkoušeli i jednu ze specializovaných středních škol, kde vedou kroužky. Zatím vše bez výsledku.

„Situace není příliš jednoduchá. Najít někoho, kdo by nás nechal v prostorách za jiný než komerční nájem, je obtížné," přiznal předseda klubu Jiří Veselý.

Jen příspěvky

V Mosilaně, kde mají nejen obdivuhodný model, ale i zázemí pro výrobu dalších doplňků, působí od roku 2004. Brzy oslaví 65 let od vzniku klubu.

délka: 00:49.08 Video Klubu železničních modelářů Brno hrozí vystěhování Zdeněk Matyáš

„Jádro tvoří osm dospělých členů, k tomu máme mládež, děti od 12 do 18 let ve dvou kroužcích. Upřímně, nedokážu si představit, že bychom ze svých příspěvků utáhli nějaký komerční nájem. Možná by šlo vše přestěhovat mimo Brno, ale kdo by pak dojížděl třeba desítky kilometrů daleko,“ povzdechl si místopředseda Ivo Kučera.

V březnu konec

Klub se během své existence stěhoval už několikrát, to poslední ještě pozdržela koronavirová pandemie. Teď je ale realita zřejmá. „Oficiální datum je 1. března příštího roku. Celá Mosilana má ustoupit výstavbě nové čtvrti,“ řekl Kučera.

Obří model tvoří mimo jiné pětici nádraží, některá věrně odráží skutečné stavby například v Rakšicích. Po kolejích se projíždí modely parních lokomotiv, elektrické vlaky i nejmodernější railjety či pendolina.

„Nedokážu si představit, tohle všechno rozebrat a dát někam do sklepa. Nebo to rozstrkat po členech klubu domů. Co by nám asi tak rodiny řekly? Už tak nám vyčítají, že jsme víc tady jako doma,“ dodává předseda klubu Jiří Veselý. Jeho i další šikovné modeláře i tak čekají měsíce nejistoty, jak vše dopadne.