Matěj Blacký (78) z Domažlic má citrusů, co hrdlo ráčí. A nemusí za ně platit. Sám si je totiž vypěstuje. Těsně u domu má postavený velký skleník, kde mu rostou pomeranče, mandarinky a citróny. A letos to vypadá na pěknou úrodu.

„Před týdnem jsem sklidil mandarinky. Bylo jich asi osmdesát. Nevěděli jsme, co s nimi, tak jsme ze šesti kil udělali marmeládu. Na stromech jsou poslední kusy, ty teď utrhnu a sníme je,“ pochvaloval si Blacký.

Mandarinky jsou šťavnatější než ty z obchodu a v rodině se jí i kůra. „Mandarinku oloupu, sním ji a pak i kůru. Nejsou v ní žádné chemikálie a chutná skvěle,“ vysvětlil Blacký.

Sladký citron

Pomeranče jsou teď zatím ve skleníku ještě žluté. Po Vánocích, až budou oranžové, nastane jejich sklizeň. Stejné je to i s citrony. Ty budou dozrávat na přelomu roku.

Video Video se připravuje ... Pěstitel citrusů Matěj Blacký z Domažlic ukazuje svou úrodu a popisuje, jak na to. Zbyněk Schnapka

„Letos je velká úroda, tolik jsem nečekal. Ale bylo málo sluníčka, takže v plodech je málo cukru. Třeba mandarinky vůbec nechtěli zoranžovatět,“ uvedl Blacký. Senior má ve skleníku i jednu kuriózní odrůdu. Tím je „sladký“ citron. „Tvar má stejný jako citron, ale je sladký,“ vysvětlil Blacký.

Začalo to rádiem

Senior se věnuje své zálibě pěstování citrusů už 40 let. „Tehdy v rádiu mluvili o citrusáři Urbanovi z Korýtek u Plas na Plzeňsku. Měl ve skleníku 270 odrůd citrusů. Zajel jsem se k němu podívat. Vrátil jsem se a on mi narouboval asi pět rostlin. U domu jsem si postavil skleník a od té doby pěstuji pomeranče, citróny a mandarinky,“ svěřil se Blacký.

Jak na to?

Nejdříve se v únoru či březnu zasadí naklíčené jádro z pomeranče, mandarinky či citrónu. Nechá se růst. Další rok v červnu či červenci se asi 10 cm od země uřízne kmen, který má mít v průměru asi 4 až 5 mm. Ten se naroubuje. Dělá se to tak, že kmen se nařízne a do něj se strčí větvička z jiného druhu. Za dva až tři roky, až rostlina vyroste do výšky asi jeden metr vysokého stromu, začne plodit ovoce.

Recept na marmeládu

Je potřeba tři kila mandarinek. Ty se oloupou, kůra se omyje, dá se do vody se sodou (jedna lžička) asi na půl hodiny. Pak se přendá do jiné vody a vaří se 20 minut. Uvařená kůra a oloupané mandarinky se rozmixují. Přidá se 70 dkg cukru a vše se 20 až 30 minut vaří. Přitom se sbírá pěna. Marmeláda se dá do skleniček a ty se 20 minut zavaří v páře.