Předloni se jedno vydražilo za 4,5 tisíce eur (zhruba 112 tisíc korun). On ho má za cenu šrotu. Na rámu kola stojí nápis Verdun, ovšem celý název je mnohem honosnější - Griffon Grand Luxe Randonneur Super Legere PH 50.

„Našli jsme ho ve Francii a účastníci zájezdu se cestou zpět kvůli mně uskrovnili, aby se dovnitř vešlo,“ líčil Jaromír. Původní pláště bicyklu byly červené, ale stářím se úplně roztekly.

Kolo slavného majitele

„Majitelem kola byl slavný francouzský bibliofil a fotograf René Marsal,“ dodal muž. Neméně vzácné je i jeho sedlo. Vyrábí se z kůže býka speciálního skotu a pouze z jeho hřbetní části.

„Z jednoho kusu se tak dá udělat jen sedm sedel,“ zmínil Jaromír, který má ve sbírce přes 70 historických kol. „Jezdím na všech, střídám to,“ prozradil nadšenec, profesí pracovník muzea.

Favoritky, italské závodničky, skvělý Moser po slavném závodníkovi, Schauff, vzácné Derosy, u nichž jen kolečko na řetěz přijde na 50 tisíc korun. Každé kolo má svůj příběh.

Ponuré dědictví

Sběratel ukazuje na výjimečný bicykl Avion cykles, kterých firma Josef Jaňour vyrobila pro pražské vojenské letiště jen 17 a zachovaly se dva. Jaromír ho koupil jako dědictví od mladého kluka kousek od Hukvald.

„Večer jsem pro kolo jel, druhý den klukovi volám, marně. Byl jsem poslední, s kým mluvil, ráno cestou do práce havaroval a zabil se,“ zmínil muž, proč má nepříjemný pocit začít bicykl renovovat.

Bez prasklinky

Jaromír Polášek si kola renovuje sám. Nechybí v ní ani kolo Monc Blanc z konce 20. let či Baťovka pro gentlemany. To má pláště z roku 1939 a jsou bez jediné prasklinky.

A co by to bylo za sbírku, kdyby nezahrnovala kolo Ukrajina, spojené se slovem dřina. „Furt se kazila, na druhou stranu se na ní dají odvést dvě rakety, granátomet či čtyři pytle cementu,“ smál se Polášek.

