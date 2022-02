Celé to začalo na konci jarní sezony v roce 1995. Tehdy opavský tým postoupil do první ligy. „Při odchodu ze stadionu jsem koupil svou první šálu Kaučuku Opava, jak se tehdy náš klub jmenoval,“ vzpomíná Tomáš Hrubý.

Pak se to pomalu rozjíždělo. Šály kupoval též během dovolených v místech, která navštěvoval, a to doma i v cizině. „Druhou šálu jsem si dovezl z italských Benátek. Někdy mi něco přivezou známí, kamarádi, píšu si o ně do klubů,“ říká Hrubý.

Vášeň a radost

Takto získal do sbírky pestrobarevné kousky od víc než 1 830 týmů světa! Sestavuje si ze šál celé ligové tabulky. „Některé se shánějí lehce, jiné hůře, třeba nemám Atlantik Lázně Bohdaneč, anebo Xaverov Horní Počernice,“ pokračuje nadšenec.

délka: 01:31.92 Video Tomáš Hrubý (38) z Opavy je vášnivým sběratelem šál s fotbalovou tématikou. Karel Janeček

Založil si webové stránky, kde šály mění s jinými fandy. „Je to vášeň, radost i potěšení. Mám v tom desítky tisíc, průměrně vyjde šála na 250 korun. Je to ale za 22 let sbírání. Neznám u nás nikoho, kdo má rozsáhlejší sbírku šál s fotbalovou tématikou,“ dodává sběratel. Odhadem má sběratel na 2,5 tisíce kousků za zhruba 625 tisíc korun!

Opavský fotbal je spolu se sběratelskou vášní velkou láskou Tomáše Hrubého. „Nadále chodím a jezdím na každý zápas Opavy, i když se jí teď tolik nedaří. S týmem budu stále, i kdyby hrál jen krajský přebor, nenechám si naše ujít,“ uvádí.

Je v něm kus kluka

„Je to krásný pocit, když rozbaluji balík, který mi přinese pošta. Je v tom napětí i vzrušení, i to je při podobném koníčku jeho důležitou součástí. Člověk se vrací do dětských let, zachovává si kus mladosti,“ vyznává se ze své vášně Tomáš Hrubý.

Svou rozsáhlou sbírkou se Tomáš, vystudovaný bezpečnostní inženýr, pochlubil na internetových stránkách ZDE. Nalézt se tam dají i ty, které je ochoten vyměnit za jiné, chybějící.

Fanouškem na doživotí

Ve sbírce má opavský patriot šály například z Austrálie, Indie, Egypta, Filipín, Jihoafrické republiky, Gibraltaru či Singapuru. „Aktuálně se pídím po šálách z anglické páté nejvyšší soutěže. Chybí mi jich už jen pět, aby byla celá tabulka kompletní,“ podotýká Hrubý.

Největšími sběrateli fotbalových šál by měli být tři podobně »ulítlí« nadšenci z Portugalska, Anglie a z Ruska. V jejich kolekcích je od 7 do 9 tisíc kusů.