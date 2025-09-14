Dlouhá desetiletí zapomenuté umění oživuje tým přátel sdružených v Klubu krnovských paličkářů. „Vycházíme ze zkušeností, které zdejší předkové zanechali v knihách, i které si při odsunu lidé odvezli s sebou do Německa,“ uvedla Zdenka Hanušová (75).
Členka klubu a paličkářka vysvětlila, že si každý nachází ale svou techniku sám. „Deset krajek, to znamená deset podob. V tom je ta krása. Dřív je paličkovali spíše muži, brali to jako přivýdělek v zimě, kdy nemohli pracovat venku,“ říká.
Mužský následovník
Její slova o šikovných mužských rukou potvrzuje další člen klubu, teprve sedmnáctiletý Jakub Král. „Pracujeme na hrduli, to je takový ten stojan a na něm proplétáme paličkami. Používáme různé nitě, špendlíky,“ ukázal na náušnice Jakub, které vyrobil pro mamku.
Paličkování krajek si oblíbil i student Jakub Král (17). V Osoblaze slaví umění 120 let. Karel Janeček
Jeho kolegyně Věra Herzingerová (39), říká, že je paličkování životní láska: „Když dlouho nepracuji, po paličkách se mi stýská. Když se nějaké najdou na půdě nebo v pozůstalosti, pookřeju, je to jako by ožil ten člověk, co s nimi kdysi vyráběl.“
Kulaté výročí
Na Osoblažsko přivezl paličkování v 17. století kupec Simon Daume z Krušných hor. V roce 1905 tu byla založena škola paličkování, osoblažské krajky tak letos oslaví 120 let. Nejvíce se prodávaly do Brna a polské Vratislavi. Dokonce se pašovaly i do Německa. K vidění jsou nyní v muzeu v Krnově.