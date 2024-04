Na Ostravsku funguje už jen poslední důl na těžbu černého uhlí ve Stonavě. Původní šachty v oblasti zasypávají a bourají pro region typické těžní věže. Alespoň jednu chce zachránit Národní památkový ústav.

„Důl Michal v Ostravě je takovým ideálním místem pro zachování více než staleté tradici pro následující generace,“ sdělil správce dolu Vojtěch Polášek (34). Michal je autentickým souborem důlních objektů s dochovaným vybavením z počátku 20. století.

Jakoby odešli včera

„V téměř nepozměněné podobě, i včetně původního technického zázemí. Je zde i komplex industriálních staveb v téměř nepozměněné podobě, to s původním technického zázemí,“ popsal Polášek fenomén, bez něhož by Ostrava nebyla tou pravou Ostravou.

Areál dolu si lze prohlédnout v jeho surové podobě při pravidelných prohlídkách. Prohlídkový okruh se věrně podobá cestě havíře do práce. „Lidé prochází místy, kudy havíř musel projít, od šatny až po důl, a věrně kopíruje historii,“ dodává správce dolu.

Důl Michal je Národní kulturní památkou ve správě Národního památkového ústavu a nabízí prohlídky i s průvodcem. Nyní usilují památkáři o zachování celého areálu včetně důlní věže. Právě těch zůstalo v regionu už minimum.

Prohlídka: Cesta havíře do práce

Cesta havíře do práce a zázemí zahrnuje místa, kterými havíř musel projít, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj, než sfáral do dolu. Součástí okruhu je návštěva expozic jako první pomoc, dispečinku, nahlédnutí do ředitelny, kanceláře důlních měřičů nebo geologů.

Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu spojovacím mostem do těžní budovy, kde havíři nastupovali do těžních klecí. Prohlídka těžní budovy a strojovny.

Z těžní budovy pokračuje prohlídka strojovny s původními elektrickými stroji z let 1912 až 1915. Po prohlídce pokračujeme do kotelny k parnímu stroji z roku 1893. V budoucnosti je zde plánováno rozšíření o další prohlídkové trasy.

Jak se měnil název dolu

Důl Michal je název nefunkčního černouhelného dolu, který se nachází v Michálkovicích. Od roku 1946 nesl tento důl název Petr Cingr a po ukončení těžby a vzniku Průmyslového muzea v areálu dolu se přešlo zpět k původnímu názvu Michal.

V roce 1843 byly na území Michálkovic hloubeny první dvě jámy pro těžbu černého uhlí. Jedna z těchto jam, do té doby nazývaná Michálkovická jáma č. 3, byla v roce 1850 nazvána Michael podle významného báňského odborníka, guberniálního rady Michaela Layera.

Po sesunu jámového stvolu v roce 1870 přistoupila společnost Severní dráha císaře Ferdinanda k zásadnímu rozhodnutí. Důl Michael se mezi léty 1913 až 1915 stal nejmodernějším dolem v rámci Rakouska-Uherska. Zavedela se mimo jiné elektřina, napoji se na báňskou dráhu.

VIDEO: Po 130 letech skončila těžba uhlí v dolu Lazy. (listopad 2019)

Video Video se připravuje ... Po 130 letech skončila těžba uhlí v dolu Lazy. Poslední vozík plný "černého zlata" vyvezli horníci z hlubin země na povrch ráno ve čtvrtek 28. listopadu