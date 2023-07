„Chtěl jsem být důlní zámečník, vyučil jsem se jako důlní zámečník a doteď jsem důlní zámečník,“ parafrázuje Libor Hracki známou repliku z filmu Vrchní, prchni!

V ostravsko-karvinských dolech pracuje od roku 1989 a prošel úplně všemi: Lazy, Darkovem, Čs. Armádou, a nyní je na Dole ČSM-Sever. Drtivou většinu času dřel v nejdrsnějších provozech.

Bronz z kraulu

V době, kdy začala plavat v kroužku jeho dcera, začal rehabilitovat v bazénu. Amatérské plavání čistilo hlavu, uvolňovalo svaly a stalo se, co by nikdy ani on sám nečekal: začal vyhrávat závody a sbírat vítězné medaile. „Poprvé jsem získal bronz v kraulu na 50 metrů, to bylo na sprinterské trati velké překvapení,“ vzpomíná Libor Hracki.

Nemine den, kdy by nebyl v bazénu. „Zaplavu si, odpočinu si, a to denně dvě hodiny po šichtě. Další dvě hodiny věnuji přípravě dětí u nás v Havířově, abych měl následovníky,“ usmívá se muž, který se vyplaval v nejrychlejšího havíře-plavce planety.

Nejrychlejší horník

To když skončil na Mistrovství světa v Koreji loni jako desátý v kategorii Masters. „Žádný havíř mezi námi nebyl, takže ano, jsem nejrychlejším horníkem na celém světě,“ potvrzuje skromně úspěch. V práci pro OKD prý ale ani tak žádné úlevy nedostátá. „Je třeba nezlenivět a nezvadnout. Nikdy,“ dodává.

Libor Hracki má plíce jako zvon, a to i po 34 letech v přímém rubání v podzemí? „Je to především díky respirátorům, které vždy používám. Jinak bych už dnes nemohl pořádně dýchat,“ vysvětluje.

Fandí rodina i zaměstnavatel

Libor má to štěstí, že jeho koníčku přeje celá jeho rodina a také zaměstnavatel. „OKD mi hradí více, než půl nákladů na startovné, cestovné a ubytovné. Teď v červenci při na Evropských hrách Masters v Tampere, a v srpnu na Mistrovství světa Masters v Japonsku, kde budou vůbec nejlepší borci celé planety,“ těší se horník-plavec.

Výsledky Libora Hrackého na Evropských hrách Masters v Tampere v neděli 9. července jsou skutečně ohrumující: 100 m prsa 3. místo, 200 m prsa 2. místo, 50 m prsa 2. místo, 800 m kraul 2. místo, 400 m kraul 2. místo, štafeta kraul 2. místo, štafeta polohová 2. místo.

Jaké jsou plány do Japonska?

„Tam chci zase plavat to svoje: Padesátku, stovku i dvoustovku prsa a potom dvoustovku a osmistovku kraul. Příprava je náročná a trvá dlouho, mistrovství bylo totiž předloni zrušeno a od té doby se čekalo na náhradní datum,“ sdělil Libor Hracki.