Živý pramen z lázeňského parku v Darkově a potom Bojovníka od obchoďáku Prior odřezala šestičlenná partička z podstavců. Více než stokilové skulptury odvezli v nákupním vozíku do zaparkovaného auta, kterým je převezli do sběrny kovů na Olomoucko.

„Byla to těžká práce. Ze soklu nešly dolů, kopali jsme taky do nich, i s tím řezáním jsme se nadřeli,“ postěžoval si u soudu jeden z odsouzených.

Myslel, že je to odlitek

Do výkupu jednu převezli až poté, co ji rozřezali na kusy, aby nebyla k poznání. Druhou dodávali celou. „Jakožto sochy dovezené kusy bronzu nevypadaly,“ hájil se ze sběrny.

„Kupující musel poznat, že jde o hodnotné sochy. To znamená, že podle tvaru materiálu jste mohl poznat, že jde o sochu,“ řekl žalobce Jiří Foltyn.

„Myslel jsem, že ten dvou a půl metrový odlitek přivezli odněkud ze slévárny,“ dodal muž z výkupny, jemuž napařil soud tříletou podmínku a pokutu 500 tisíc.

Prý nespravedlivé

Šestice zlodějů vedených Zdeňkem G. schytala od dvou do čtyř let »na tvrdo«. Hlavní organizátor musí zaplatit ještě 600 tisíc. „Je to nespravedlivé,“ kroutil hlavou u soudu Zdeněk G., a ihned se proti verdiktu odvolal. To zvažují i jeho kumpáni (31 až 46).

Místo milionů kasírovali obžalovaní jen drobné, zhruba 131 tisíc korun. Podle znalce měly hodnotu přesahující tři miliony. Kodetův Živý pramen byl navíc symbolem darkovských lázních a protože neexistuje jeho kopie, už nebude patrně socha obnovena.