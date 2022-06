Živý pramen zmizel z podstavce koncem května. Lázně ztráta zdrtila. „Socha je historicky spjatá s nejstarší částí našich lázní. Je to náš symbol, nachází se i v našem logu. Mrzí nás to o to více, že ji někdo ukradl týden před zahájením sezóny v historické části lázní,“ řekla Lenka Krótká.

Pro ředitelku je záhadou, jakým způsobem vlastně pachatelé sochu odvezli. „Jeden zloděj to nebyl. Muselo to dát práci, museli mít techniku. Měli jsme tu ostrahu, která hlídá celý park,“ kroutila hlavou.

Dvě další schovali

Jakmile se z centra Karviné pět dní po zmizení Živého pramene ztratila i třímetrová bronzová plastika Bojovník, lázně reagovaly.

„Vytipovali jsme si další dvě sochy, Sedící dívku a Dívku s jablkem. Jsou ze stejného materiálu a raději jsme je preventivně uschovali,“ přiznala Krótká.

Vypsali odměnu

Zatímco hodnota Bojovníka sochaře Jaroslava Brože je 300 tisíc korun, škodu na Živém prameni, jehož autorem je Jan Kodet ze slavné rodiny Kodetů (jeho synem byl herec Jiří, vnučkou je herečka Barbora, druhý syn je malíř Kristián Kodet – pozn. aut.), policie vyčíslila zhruba na 20 tisíc korun.

„Hodnotu má pro nás hlavně kulturně historickou. Právě částku 20 tisíc korun ale nabízíme jako odměnu komukoli, kdo sochu najde, či dá policii informaci k jejímu nalezení,“ řekla Lenka Krótká.

