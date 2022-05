Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane. To se jen dvě čtyřicátnice rozhodly, že si splní dětský sen. Pronajaly si kousek zámku v Karviné a na chvíli se staly princeznami.

„Dokud ještě vypadáme k světu,“ pochválily se smíchem Andrea Skupień (43) z Jablunkova a Eva Škorníková (39) z Třince. Vzaly to z gruntu a "ohoz" si sehnaly z doby Marie Terezie.

Jaké to je, soukat se do spodniček, utahovat korzet, nechat se učesat a pak kráčet po červeném koberci a v zrcadlech sledovat svůj odraz s pocitem, že jsem krásná? „Povznášející,“ shodly se. Vyzkoušely si i pukrle či výrazy královen před poddanými.

Živé sochy u slavkovského zámku: Bez hnutí vydržely i celé hodiny

Vyhlíží prince

Když v člověku zůstane trochu dětské duše, může si hrát až do důchodu. „Ano, naše mámy si hrají a my s nimi,“ řekly nadšeně dcery "princezen" Tia (11), Eliza (14) a Kristýna (11), zatímco testovaly, komu se šaty roztočí nejvíc.

Chyběl už jen princ na bílém koni. „V mém životě už jeden přijel, nechal mi dvě skvělé děti a zase odjel. Takže teď vyhlížím druhého,“ poznamenala s nadsázkou paní Eva, profesí kadeřnice.

Podle učitelky anglického jazyka Andrey žena nikdy nepřestává být od podstaty princeznou. „Křehkost a krása k ní patří. Muž by měl být ten silný, který ji ochrání. Tak to platí po staletí a mělo by to tak zůstat,“ zmínila Skupień.

Touha duše

Aby si ženy uchovaly vzpomínky na svoje chvilkové kralování, nechyběla ani fotografka. „Není to poprvé, kdy fotím lidi, kteří si plní své dávné sny. Třeba setkání s vlky nebo jízdu zasněženou krajinou na koni. Z fotek připravím výstavu pod názvem Touha duše,“ dodala fotografka Lucie Brychcyová.

VIDEO: Jaká je královská výchova?

délka: 03:51.88 Video Video se připravuje ... Královská výchova Videohub