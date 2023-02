Zpět

Symbolem Lázní Darkov i celé Karviné byly bronzové sochy známé jako Bojovník a Živý pramen umělce Jana Kodeta. Až do loňského května, kdy je ukradla, rozřezala a za zlomek ceny prodala do šrotu pětice místních ziskuchtivců. U soudu jim nyní hrozí až osm let.