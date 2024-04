Smutný vzkaz ženy, kterou zabila toxická houba! Oblíbená pochoutka se jí i v Česku

Byl to běžný rodinný oběd. To, co následovalo, ale nikdo z Venturových z americké Montany nečekal. 64letá Donna Ventura si objednala v podniku Dave's Sushi ve městě Bozeman své oblíbené rolky se syrovým lososem. Jak se ale později ukázalo, v jídle byl kromě ryby i plátky smrže obecného, který byl do americké restaurace exportován z Číny.

Kuchaři ale smrže v sushi podávali jen lehce povařeného či částečně syrového, namísto aby ho více tepelně zpracovali, jak se při přípravě této houby doporučuje. Několik desítek zákazníků podniku Dave's Sushi během loňského dubna začalo trpět záhadnou nemocí. Ta se projevovala zvracením, průjmem a křečemi v oblasti břicha.

Takové příznaky začala pociťovat i Donna a byla krátce po návštěvě restaurace převezena do nemocnice v Bozemanu na jednotku intenzivní péče. „Já jsem jí musel volat sanitku. Po převozu do nemocnici u ní došlo k úplné zástavě srdce. Měla hrozně napjatou kůži, v těle se jí hromadilo mnoho tekutin a trpěla obrovskými bolestmi," vypověděl se slzami v očích pro americký People Donnin manžel Jon.

Toxiny z houby, které je mimo jiné v Česku velkou delikatesou, ženě trvale poškodily ledviny, játra, jícen ale i průdušnici, takže žena nebyla schopna vydat ze sebe ani hlásku. Obětavý manžel jí proto přinesl k nemocničnímu lůžku papír a tužku, aby Donna napsala, co má na srdci. Vzkaz, který nemocná žena napsala, celou rodinu velmi dojal.

„Nejsem si jistá, že mohu pokračovat v tomto utrpení ještě déle. Nesnesu tu bolest. Oba vás moc miluji, " napsala ve svých posledních hodinách při životě svému muži a synovi.

Žena zemřela po 12 dnech, 29. dubna loňského roku ve věku pouhých 64 let. Jon jako památku na svou milovanou ženu, se kterou byli v manželství dlouhých 35 let, nosí speciální náhrdelník. Ten je zhotoven ze snubních prstenů, které manželé dlouhá léta nosili.