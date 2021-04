Vrbětice ONLINE: V Moskvě i Praze zůstane sedm diplomatů. "Špiony" vyhmátli i v Bratislavě?

Dobré ráno, milí čtenáři. Ačkoli od výbuchu muničního skladu ve Vrběticích uplynulo sedm let, místní tuto tragickou událost, ze které policie ve spolupráci s tajnými službami viní agenty ruské rozvědky GRU, nikdy z paměti nevymažou. Jako paní Blanka, která tehdy kvůli explozím předčasně porodila. „Ty další detonace, stres a napětí udělaly své. Nevěřila jsem, že už to přišlo, ale bylo to tak,“ řekla Blanka, která byla tehdy v osmém měsíci, pro Blesk. Jak příběh dopadl? Čtěte zde.