Kluk skončil na zemi v poutech: S kamarádem měl kopat do aut a být agresívní na policisty

Záznam zachycuje incident z noci na neděli. „Že zakleknou šestnáctiletého kluka tři a ještě ho bijí. Platíme vás z daní a chováte se k lidem jako hovada a k dětem se takhle přistupovat nesmí, bych vás vyhodila na minutu všechny,“ napsala k videu žena, která ho zavěsila na sociální síť a požádala všechny o sdílení.

Vyhověli jí i policisté. Snímek zveřejnili na svém profilu i s vysvětlením, co že se to na jihu Čech vlastně dělo. Strážníci a policisté tam zadrželi dva mladíky. „Policisty přivolal oznamovatel, který sledoval, jak v Plešivecké ulici poškozovali kopáním zaparkovaná vozidla. Jeden mladík byl při zajištění natolik agresivní, že policisté museli použít donucovací prostředky,“ vysvětlili strážci zákona.

Drtivá většina komentářů se staví na stranu zasahujících policistů. „Šestnáctiletý kluk by měl dávno vědět, jak se má chovat. Být u toho majitelé aut, odnesli by to kluci asi mnohem hůř,“ shodují se lidé. Jen mizivá část diskutujících považovala zákrok za příliš tvrdý.

Objevil se i popis situace od ženy, které se měl incident přímo týkat. „Nebýt svědků, kteří volali policii a policistů samotných, tak mě a moji kamarádku ti dva agresivní mladíci zbili! Snažili se nám násilím dostat do auta. Kopali nám do něj, lomcovali s klikou, mlátili do oken, váleli se po silnici, bránili dalšímu autu v příjezdu, kopali do všeho kolem,“ uvedla.

Další škoda?

Policisté ještě prověřují, jestli dvojice kluků nemá také na svědomí poškozená auta z předešlého víkendu. „Zajištěného mladíka si následně na oddělení vyzvedl otec. Zároveň žádáme řidiče či majitele poškozených vozidel, aby nás kontaktovali na lince 158,“ dodali policisté.