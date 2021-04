ONLINE: Rusko hrozí odvetou, Čaputová stojí za Českem. Zeman k ruským agentům mlčí

Ne všichni prezidenti mlčí. Ke kauze Vrbětice se vyjádřila na twitteru prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová.

„Slovensko pozorně sleduje podezřelé a podvratné akce vedené cizími lidmi, které vedly ke ztrátám na životech a k obrovským škodám ve Vrběticích. Stojíme za Českem a podporujeme jejich kroky,“ uvedla.

#Slovakia is closely following the suspected foreign-led subversive actions that resulted in a loss of life and massive damage in Vrbetice. We stand by #Czechia and support the steps taken.