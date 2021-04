Vrbětice ONLINE: V Moskvě i Praze zůstane sedm diplomatů. Putin chce seznam nepřátelských zemí

„Když jsou lidé placeni a vysláni státem a chovají se jako teroristé, tak jsou to teroristé,“ řekl ke kauze Vrbětice litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis pro Seznam Zprávy.

Dle něj jde o horší případ, než byla otrava Skripala a jeho dcery ve Velké Británii v roce 2018. „Upřímně myslím, že je to ještě horší případ než ten, co se stal v Salisbury, protože to je skutečný útok na půdě Evropské unie a NATO. Je to útok proti členské zemi NATO a EU, který zorganizoval cizí stát. Můžeme to nazývat teroristickým činem financovaným státním aktérem. Je za hranicí myslitelného, že se něco takového vůbec stalo. Mám za to, že je nezbytné, aby nastoupila tvrdá reakce nejen od nejbližších sousedů a přátel Česka, ale od celé aliance. Je velmi důležité, abychom mluvili jedním hlasem,“ vyzval šéf litevské diplomacie, který již dříve vyjádřil plnou solidaritu Česku a souhlas s vyhoštěním 18 ruských diplomatů a také pogratuloval novému českému ministrovi Kulhánkovi.