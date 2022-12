Vánoce 2022: Velký průvodce adventem a vánočními svátky

Termín Vánoc 2022

Dva ze tří vánočních svátků letos připadají na víkend, lidé, kteří tak plánují zůstat po Štědrém dni doma až do nového roku, tak budou potřebovat nejméně čtyři dny dovolené. Silvestr pak vychází stejně jako Štědrý den na sobotu a Nový rok na neděli. První pracovní den v roce 2023 vychází na pondělí 2. ledna. Podívejte se, jak vychází vánoční svátky letos i v dalších letech.

Rok 24. 12. / Štědrý den 25. 12. / 1. svátek vánoční 26. 12. / 2. svátek vánoční 2022 sobota neděle pondělí 2023 neděle pondělí úterý 2024 úterý středa čtvrtek 2025 středa čtvrtek pátek 2026 čtvrtek pátek sobota 2027 pátek sobota neděle 2028 neděle pondělí úterý 2029 pondělí úterý středa 2030 úterý středa čtvrtek 2031 středa čtvrtek pátek

Otevírací doba na Vánoce 2022

Všechny tři vánoční svátky patří mezi ty, při kterých hraje roli zákon o prodejní době v maloobchodě. Nejpozději tak nakoupíte na Štědrý den dopoledne a znovu se obchody otevřou až v úterý 27. prosince. Znovu zůstanou zavřené na Nový rok, řada obchodů ovšem zavírá dříve i na Silvestra.

Svátek Datum Otevírací doba Štědrý den 24. prosince 2022 do 12:00 1. svátek vánoční 25. prosince 2022 zavřeno 2. svátek vánoční 26. prosince 2022 zavřeno Nový rok 1. ledna 2023 zavřeno

Televizní program na Vánoce 2022

Jasno je už i o televizních programech jednotlivých televizí. Nejmenší diváci i jejich rodiče se tak mohou těšit tradičně na novinky z dílny České televize i klasiky včetně legendárních Tří oříšků pro Popelku či jejich moderní verze ze zahraničí.

Na České televizi bude štědrý večer patřit pokračování pohádky Tajemství staré bambitky. V té se diváci setkají s řadou postav známých z prvního dílu, i novou postavu královny Julie v podání Veroniky Khek Kubařové.

O den později pak česká televize odvysílá i druhou letošní novinku – Krakonošova tajemství. Tajemného vládce Krkonoš si v ní vyzkouší David Švehlík. Kromě toho se v pohádce představí i Jakub Prachař, který se objeví v roli závistivého zámeckého pána Štěpána, což bude postava podobná slavnému Trautenberkovi, kterého si v legendárním seriálu Krkonošské pohádky zahrál jeho děda Ilja Prachař.

Komerční televize Nova pak na štědrý den přinese snad největší vánoční klasiku – Tři oříšky pro Popelku s legendární Libuší Šafránkovou v hlavní roli. Kromě toho ovšem televize ještě před Vánocemi stihne představit i moderní pojetí příběhu v podobě norských Tří přání pro Popelku, které televize odvysílá už v úterý 20. prosince.

Televize Prima pak na Štědrý večer vsadí na zahraniční produkci. Na televizní obrazovku proti Popelce a novince České televize vyšle Kevina, který zůstane Sám doma. Během dne se ovšem diváci dočkají i české klasiky v podobě Dařbujána a Pandrholy.

Vánoční zvyky a tradice

S vánoční dobou se pojí i řada zvyků a tradic. Nejrozšířenější je samozřejmě štědrovečerní večeře, zdobení stromku a rozdávání dárků, tradic je ovšem mnohem víc, od návštěvy půlnoční mše, přes denní půst a zpěv koled a po lití olova. Víte, jaké mají jednotlivé zvyky původ a jaký je jejich význam?

Advent

Samotné době vánoční předchází doba adventní, která trvá v období čtyř neděl před prvním svátkem vánočním. Se samotným adventem se pojí především tradice výroby adventních věnců nebo kalendářů a pečení řady vánočního cukroví.

Pokud se dáte do výroby adventního věnce, vyplatí se dát na radu odborníků. Trendem Adventu 2022 jsou podle nich jedlové větve, mech, sušina a rustikální svíčky. Barvami letošního adventu jsou především růžová a fialová, nic ovšem nezkazíte ani stálicemi – zelenou, stříbrnou, zlatou či červenou.

Vánoční trhy

S první adventní nedělí se v řadě měst v Česku i v zahraničí rozjedou adventní, vánoční a novoroční trhy. Česko se v tomto má čím chlubit, pražské vánoční trhy se totiž pravidelně umisťují vysoko v hodnocení nejrůznějších cestovatelských magazínů. Napříč Prahou přitom najdete celou řadu trhů, ty nejznámější se ovšem každoročně pořádají na Staroměstském náměstí.

Vyhlášené jsou ovšem i trhy ve Vídni, která je pro řadu Čechů dostupná v rámci jednodenního výletu autem nebo vlakem. Vídeňské trhy se přitom mohou chlubit několikasetletou tradicí. Ty nejznámější se nachází na prostranství před budovou vídeňské radnice, ale stánky se svařeným vínem a cukrovinkami návštěvníci najdou i u legendárního ruského kola ve vídeňském Prátru.

Další známé trhy, které mají Češi za humny jsou v německých Drážďanech, kde se tamní Štrýclmarkt (Striezelmarkt), může pochlubit již takřka 600letou tradicí.

Především obyvatelé východní části republiky pak mohou vyrazit i na adventní trhy do polského Krakova.

A pokud chcete na vánoční trhy dál, než přes první hranici, můžete vyrazit do hlavního města Maďarska. Tamní vánoční trhy sice patří k mladším, ale mezi českými cestovateli nabývají čím dál více na popularitě.

Svátek svaté Barbory

Do advetntní doby spadá i svátek svaté Barbory. Ten by si podle tradic neměly nechat ujít především dívky, které si pomýšlejí na svatbu. Pokud si 4. prosince za svítání utrhnou barborku (větvičku třešně) a ta jim do Štědrého dne doma vykvete, mohou se těšit na brzkou lásku a vdavky.

Mikuláš

5. prosince se pak děti často dočkají první prosincové nadílky. V předvečer svátku svatého Mikuláše totiž tento světec v doprovodu čerta a anděla vyráží do ulic, aby zkontroloval, jak jsou děti hodné.

Součástí mikulášské koledy je často i recitace básniček dětmi, kterými si zaslouží mikulášskou nadílku, zpravidla v podobě sladkostí, občas i s malými hračkami. Mikulášská nadílka má přitom starobylý původ.

Pečení cukroví

Další tradicí, která neuteče snad žádné české domácnosti, je pečení cukroví. Toho průměrný Čech sní během vánoc až kilo. Pokud nevíte, jaké cukroví upéct, nechte se inspirovat recety, které vyšly na Blesku:

Při pečení cukroví si zároveň můžete vychutnat některý z nezvyklých horkých nápojů, jejichž recepty najdete ZDE.

Vánoční stromek

Největším symbolem Vánoc je nazdobený stromeček. Dekorovaná jedle, borovice, či smrk je tak pevným základním kamenem Vánoc, až by se zdálo, že jde o zvyk sahající až do starověku.

Tradice ovšem pochází teprve z 15. století z Německa. Do světa se pak rozšířila až v následujících stoletích. Průkopníky zdobených stromků byli v Čechách Pražané, kteří poprvé vyzdobili vánoční stromeček v Libni na začátku 19. století.

Nákup vánočního stromku

S nákupem vánočního stromku se vyplatí neotálet. Pokud ho koupíte s dostatečným předstihem, budete mít nejširší možný výběr. Zároveň o nic nepřijdete, co se jeho čerstvosti týká, všechny vánoční stromky se totiž řežou přibližně ve stejnou dobu.

Při nákupu byste měli vybírat ze stromků, které ještě nejsou zabalené v přepravní síti. Jedině tak nejlépe zkontrolujete, že stromek stojí rovně, má rovnoměrně rozprostřené větve nebo nadměrně neopadává či neroní pryskyřici.

Skladování koupeného stromku před vánoci není složité. Nejlépe jej uskladníte na stinném místě venku a v chladu. Pokud bude teplota v místě, kde jej budete mít, pod nulou, obejde se i bez vody, pokud ne, je dobré seříznout mu kmínek o dva centimetry a postavit ho do kýble s vodou. Ideálně je třeba ho i vybalit ze sítě.

Zdobení vánočního stromku a domova

Samozřejmostí je následné zdobení vánočního stromku a celého domova. Pro řadu rodin je na Vánoce samozřejmostí, že sbírka vánočních ozdob se postupně rozrůstá během let a výzdoba stromečku je tak unikátní.

Další ovšem sledují každoroční trendy ve výzdobě, aby jejich domov byl co nejvíce in. K trendům pro Vánoce 2022 patří především neutrální tóny inspirované přírodou. Nezklame ani kombinace zelené a červené nebo ozdoby vyrobené z papíru, dřeva či porcelánu.

Štědrovečerní večeře

Ještě před vánoční nadílkou Češi zasednou ke štědrovečerní večeři. Ta tradiční má dnes podobu kapra a bramborového salátu. Ještě před sto lety šlo ovšem o večeři bohatých měšťanů. Ti původně přitom nepreferovali kapra, jedla se i řada dalších ryb, pokud se připravoval kapr, byl ovšem málody podáván smažený v trojobalu, jak jej známe dnes.

Pro chudé byla ovšem ryba příliš drahá, takže se spokojili například s houbovým kubou. Známé jsou ovšem i recepty na vánoční šneky nebo žabí stehýnka.

V současnosti znovu přibývá domácností, které si na Vánoce kapra odpustí, či těch, které si odpustí rybu a smažené jídlo úplně.

Půlnoční mše svatá

Půlnoční mše svatá je začátkem oslav Narození Páně. Na Boží hod vánoční se celkem slouží tři mše. První je právě půlnoční mše, následuje druhá mše za svítání a třetí během dne.

1. svátek vánoční - Boží hod

Až den po Štědrém dni se podle křesťanské liturgie slaví Narození Páně či Boží hod vánoční. Jde tedy z pohledu křesťanské tradice o nejdůležitější den v roce.

Na Boží hod vánoční se nesmělo pracovat, ale pokračovalo se v hodování. Tradičním pokrmem na 1. svátek vánoční je pečená husa nebo kachna.

2. svátek vánoční - svátek svatého Štěpána

2. svátek vánoční připomíná svatého Štěpána. Ten se stal prvním křesťanským mučedníkem poté, co byl ukamenován před branami Jeruzaléma za to, že hlásal Ježíšovo znovuzrození.

Nejvíce je dnes svátek svatého Štěpána spojen s tradiční koledou. Historicky také šlo o den, kdy mohla chasa odcházet z hospodářství k jinému pánovi. Na cestu pak často dostala vánočku a trochu oblečení.

Ježíšek a vánoční nadílka

Dnes jsou Vánoce spojené především s rozdáváním dárků. K tomu v Česku dochází 24. prosince a nosí je podle tradice Ježíšek. Ani jedno přitom dlouho nebylo samozřejmé.

Ježíšek

Dárky v Česku, ale i na řadě míst Německa či Rakouska nosí Ježíšek či Jezulátko. Ten přitom v původních tradicích neměl personifikovanou podobu. Historicky se sice v českých zemích některá připodobnění objevila, v současnosti je ovšem možná podoba Ježíška v podstatě závislá na představě každého z nás.

Vánoční nadílka

Tradice předávání dárků na přelomu roku má hlubokou tradici. Její spojení s Vánoci ovšem není až tak dlouhé. Původně se děti mohly na dárky těšit už na začátku prosince. Původním dárkonošem byl totiž svatý Mikuláš. V předvečer jeho svátku sice děti dostávají drobnou nadílku i dnes, hlavním dnem pro předávání dárků se ovšem stal až 24. prosinec.

Pozdější nadílka k nám přišla rovněž z Německa, kde vznikla s rozvojem protestantství. Protestanté totiž z počátku hojně odmítali uctívání svatých katolické církve, tedy i svatého Mikuláše.

Nadílka se tak přenesla na den narození Ježíše Krista (Boží hod vánoční) a později se tato tradice donesla až do Čech a rozrostla se po celém světě. Největším rozdílem tak je především to, zda se dárky rozbalují už 24. prosince, nebo až ráno na Boží hod vánoční.

Dárky

Vzhledem k vysoké inflaci se cena dárků a celé vánoční večeře a výzdoby zvyšuje. Podle průzkumu České bankovní asociace chtějí lidé letos za Vánoce utratit v průměru 13 635 korun, to je přibližně o tisícikorunu více, než v roce 2021, Ježíšek ovšem bude celkově chudší. Kdyby měly výdaje růst společně s inflací, vyšel by stejně bohatý Štědrý den, jako byl loni, průměrného Čecha na 15 tisíc korun.

Případný menší počet dárků pod stromečkem může být lákavé „napravit“ pomocí půjčky. Odborníci ovšem před touto možností pravidelně varují. Lidem, kteří se rozhodnou řešit Vánoce na dluh totiž hrozí, že později snáz spadnou do dluhové spirály.