Uloží děti do peřin, zažehnou plamen na hořáku a začínají vyrábět skleněné perličky. Jedinečné vánoční ozdoby vznikají jako před 150 lety doma u zručných perlařů.

Před pár desítkami let bylo zcela běžné, že se v podkrkonošských chalupách po večerech vyráběly skleněné foukané perly. Sloužily například jako dekorace krojů, ale hlavně k výrobě vánočních ozdob. Lidé si jimi přivydělávali při zaměstnání, nebo k důchodu. Po sametové revoluci s rozpadem tradičních trhů a dovozem ze zahraničí podnik, který je zastřešoval, skomíral. Nechybělo mnoho a řemeslo by zaniklo.

„Ještě před 20 lety nám ekonomové radili, abychom to tady zabalili,“ popisuje Marek Kulhavý (45), jehož rodina se přesto rozhodla pokračovat a zadlužený podnik zuby nehty držela nad vodou. Nyní jsou jediní na světě. „Není důležité jen to, že jsme jediní. Zajímavější pro nás je, že naše foukané perly znají po celém světě. Na to jsme ohromně pyšní,“ říká.

Tradice se udržela. Z 80 zaměstnanců jich přímo ve fi rmě pracuje 24, ostatní krásu tvoří doma. „Pracují pro nás maminky samoživitelky, invalidé nebo tu máme paní, která je zaměstnaná v pojišťovně, ale perlařské řemeslo jí učarovalo,“ prozrazuje Kulhavý.

Školy nenaučí

Na perlařské řemeslo nejsou speciální školy. „Tady v Poniklé perlařinu ovládají prakticky všichni, protože viděli babičku nebo dědečka, jak perly foukají. Technologie se minimálně od druhé poloviny 19. století nezměnila. Pomocí plamenu se nažhaví skleněné trubičky, které se pak do požadovaného tvaru lisují ve formě. Tímto způsobem můžeme vyrobit jakoukoli ozdobu, kterou si zákazník přeje. Pak přijde na řadu proces stříbření, barvení a sušení. Než se naše perla dostane na vánoční stromeček, sáhne na ni 12 rukou,“ prozradil Marek Kulhavý.

Za řemeslem stojí švec

Výrobu perel paradoxně v Poniklé nezavedl sklář, ale švec Hajna. „Koncem 19. století se do obce přiženil a sousedé zjistili, že si tímhle řemeslem vydělává víc než ševcovinou, a tak se výroba rozšířila skoro do každé chalupy. První závod tady vznikl v roce 1902,“ uvedl Kulhavý.

Přibude i české sklo?

Stejně jako výroba perliček by na Seznam UNESCO mohlo být zapsáno i umění sklářů z Česka. V jihoafrické Botswaně se příští týden rozhodne, zda se na něj dostane ruční výroba skla. „České sklo je unikát nevídaného rozměru. Výroba je u nás doložena od 14. století a technologie zpracování a výroby se od té doby prakticky nezměnila,“ uvedla ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková.

