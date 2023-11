Všechny ozdoby jsou zde ručně foukané ze skla a zdobené šikovnými malířkami v české rodinné firmě ve východních Čechách. „Dekory – limitované kolekce – tam vytvářejí speciálně pro naši galerii. Máme šedesát nových vzorů,“ řekla Iva Mynářová (59), autorka prodejní výstavy.

I klasika

„Letos nepředstavujeme trendy, spíše zajímavosti. Češi chtějí mít výzdobu podle svého gusta. Nechybí samozřejmě klasika – červená, zlatá, stříbrná, modrá. Zaměřili jsme se na luxusní zdobení v různých variantách, například symbolickými květy lilií květem dolů. Použity jsou barevné posypy, balotina a sklíčka,“ dodala.

Lesk i mat

Když jsou na ozdobě, říká se tomu »strhávaná barva«. O co jde? „Ozdoba se nejprve uvnitř vystříbří. Poté se na povrchu polepí gelovými proužky a teprve pak smočí do barvy. Až uschne, gelový proužek se strhne. Na ozdobě je pak lesk i mat,“ vysvětlila Iva. Na zdobení stromečků se podílela i Ilona Řádková (39).

Letošní nej

Ve Vizovicích jsou to ozdoby, inspirované »Fabergé « vejci. Jsou opravdu exkluzivní a stojí až 300 Kč. K zajímavostem patří i paví stromeček. Vzory jsou inspirované pavími pery. „Mnozí návštěvníci se diví cenám. Neuvědomují si, že je to tenkostěnné sklo, zevnitř ošetřené dusitanem stříbrným, proto jsou ozdoby stříbřité a krásně odrážejí barvy. I ty jsou dnes drahé, a to nemluvím o třpytivých posypech, skleněné balotině a kamínkách, tzv. šatonech,“ dodala Mynářová.

Proč galerie Mariette?

Je to jméno hraběnky Marietty Stillfriedové (1890 – 1968, jejíž rodině vizovický zámek patřil do roku 1945.

22. prodejní výstava ozdob

KDE: Galerie Mariette u zámku ve Vizovicích

KDY: denně od 9 do 17 hodin do 23. prosince

ZA KOLIK: vstup zdarma

Fotogalerie 15 fotografií Ilona Řádková ukazuje na bohatě zdobené vínové ozdoby v souhře s perleťově bílou. Autor: Slávka Červená