Advent začíná už v listopadu: Znáte zvyky předvánočního období?

Kdy začíná advent?

Advent patří mezi pohyblivé svátky a začíná první adventní nedělí. Celé adventní období vymezují čtyři adventní neděle předcházející Slavnosti Narození Páně (25. prosince), přičemž poslední čtvrtá neděle může připadnout přímo na 24. prosince. Letos je první adventní neděle 27. listopadu a poslední připadá na 18. prosince. Štědrý den pak oslavíme v sobotu 24. prosince.

Názvy adventních neděl

Advent tak, jak ho známe my, zahrnuje čtyři slavnostní neděle a je doprovázen adventním věncem. Věnec obsahuje čtyři adventní svíčky, přičemž každá z nich představuje jednu neděli. Adventní neděle mají svá pojmenování. Začíná se železnou nedělí, následuje bronzová, stříbrná a poslední je zlatá.

Na tradičním adventním věnci jsou tři fialové a jedna růžová svíčka. Fialová je typickou adventní barvou a symbolizuje pokání, čekání a ztišení. Fialové svíčky zapalujeme na první, druhou a poslední adventní neděli. Svíčku růžové barvy, která představuje radost a štěstí, zapalujeme na třetí adventní neděli a symbolizuje radost z očekávání svátku.

Význam a symbolika adventních neděl

Slovo advent volně překládáme jako čekání na Spasitele nebo čekání na Ježíše, který se narodil v Betlémě a přišel na svět mezi lidi. Historie adventu se začíná psát už v 5. století a do dnešní podoby prošel mnoha úpravami. Měnil se způsob oslav, počet nedělí i dodržované tradice.

Význam adventních neděl je jednoduchý. Měli bychom si najít čas pro sebe a své blízké, společně se posadit k zapáleným svíčkám a postupně se připravovat na blížící se čas Vánoc. Nalaďte se na tu správnou vánoční vlnu, provoňte svůj byt skořicí, citrusy a pomaličku se pusťte do pečení vánočního cukroví. Nemusíte trhat rekordy v počtu druhů. Vsaďte na vaše nejoblíbenější kousky nebo si jen upečte tradiční perníčky a vanilkové rohlíčky.

V církevním prostředí je pak smyslem adventu dobou příprav na oslavy příchodu Ježíše a to jak oslava jeho narození, tak vyhlížení jeho druhého příchodu. Z toho tak vyplývá i smysl jednotlivých nedělí pro křesťany.

1. adventní neděle - Vyhlíží se druhý příchod Krista

2. adventní neděle - Připomíná se život Jana Křtitele, který měl za úkol zvěstovat boží příchod

3. adventní neděle (Gaudete) - Gaudete znamená latinsky oslavujte. 3. adventní neděle je oslavou blížícího se Narození Páně

4. adventní neděle - Přípomíná večer v Betlémě a poslední události před Narozením Páně.

Advent má také svůj obchodní smysl. Mnoho obchodníků má otevřeno i mimo standardní otevírací dobu, nabízejí nejrůznější akce a jiná lákadla. Dnešní doba tímto poněkud změnila tradiční pohled na adventní čas a žene se za vidinou co největších zisků.

Jak zapálit svíčky na adventním věnci

Tradiční adventní věnec má kruhový tvar, který je odrazem bezpečí, míru a vítězství. Svíčky na adventním věnci se vždy zapalují proti směru hodinových ručiček. Jsou rozestavěny do čtyř stran věnce, podobně jako je tomu u představy světových stran. Jako celek tvoří kruh.

Pořadí svíček na tradičním adventním věnci je dáno už mnoho let. Není proto divu, že každá svíčka má také svoji symboliku a název.

1. adventní svíčka – má fialovou barvu, říká se jí svíce proroků. Zapaluje se za všechny, kteří předem věděli o tom, že na svět přijde Ježíš, Spasitel.

2. adventní svíčka – má fialovou barvu, říká se jí svíce betlémská. Symbolizuje lásku, Ježíškovi jesličky a Ježíše Krista.

3. adventní svíčka – má růžovou barvu, říká se jí pastýřská svíce. Představuje blížící se období Vánoc a radost, která je s tímto obdobím spojená. Těšíme se z toho, že je adventní období téměř u konce.

4. adventní svíčka – má fialovou barvu, říká se jí svíce andělská. Plamen na svíčce hoří za prosbu míru, klidu a pokoje. Tato svíčka může být zapálená i přímo na Štědrý den.

Adventní tradice

Každá rodina má jistě své zaběhnuté adventní tradice. Většinou je to výroba adventního věnce, pro děti darování adventního kalendáře, pečení cukroví a nejrůznější rodinné sešlosti. Adventních tradic je však mnohem více. Co vše tedy můžete během čtyř adventních týdnů zažít?

Výroba adventního věnce

Vyrábět adventní věnec můžete, i když už nemáte mnoho času nazbyt. Není nic jednoduššího, než navést pár větviček na polystyrenový věnec a ozdobit jej nejrůznějšími přírodninami a jinými svátečními ozdobami. Každou neděli si pak zapálíte s těmi nejbližšími jednu adventní svíčku a užijete si společně pár chvil pohody.

Adventní kalendář

Adventní kalendáře se kupují či vyrábějí zejména tam, kde jsou děti. Malí nedočkavci se natolik těší na Štědrý den, že si rádi denně otevřou jedno okénko s překvapením. Tato tradice má velmi dlouhou historii. Dříve však děti nedostávaly žádné dobroty, ale v každém okénku našly nějaký obrázek nebo verš z bible. Nebojte se vyrobit pro své děti adventní kalendář sami. Překvapení na každý den tak bude dle vaší fantazie.

Pečení cukroví

Vánoční cukroví se objeví snad na každém vánočním stole. S jeho přípravou je ovšem třeba začít už během Adventu, zásadní je to zejména pro přípravu perníčků. Ty pravé medové perníčky se pečou několik týdnů před Vánocemi, aby byly krásně uležené a měkké.

V minulosti se perníčky používaly také ke zdobení vánočních stromků nebo jako sváteční věnce. Nejenom při pečení perníčků se váš domov rozvoní medem a vánočním duchem.

Určitě nemusíte péct 12 druhů cukroví, jako tomu bylo v minulosti, abyste dokázali, že jste na Vánoce dobře připraveni. Postačí tradiční vanilkové rohlíčky a linecké, které nesmí chybět v žádné rodině.

Vánoční hvězda

Vánoční hvězda – původně mexická květina dnes zdobí mnoho domácností. Na výběr máte z různých barevných provedení a velikostí. Dejte pozor na to, aby květina nebyla v průvanu nebo chladu. Svůj krásný vzhled by jí pak do Vánoc nemusel vydržet. Pokud ale znáte několik základních pravidel, jak o hvězdu pečovat, může vám vydržet i několik let.

Věšení jmelí

Jestliže toužíte po štěstí a lásce, nezapomeňte na jmelí. Podle pověr je jmelí darem od bohů a má léčivou až magickou moc. Dnes se jmelí tradičně pověsí někam pod strop nebo do dveří. Každý, kdo si pod jmelí stoupne, musí toho druhého políbit. Díky tomu se nás láska bude držet celý rok. Málokdo již ví, že se staré jmelí bez bobulek má každý rok spálit.

Vánoční stromeček

Stromeček si pořiďte s dostatečným předstihem. Někde začínají prodeje stromků právě o první adventní neděli. Nezapomeňte dát koupený stromeček do vody, aby vám brzy neuschnul. A totéž udělejte pro stromeček i uvnitř domu. Pokud na něj doma nemáte místo, dejte si do vázy alespoň několik jehličnatých větviček. Jehličnan je symbolem věčného života a Vánoc, proto by neměl chybět v žádné rodině.

Betlémské světlo

I u vás doma může hořet svíčka zapálená symbolickým plamenem přímo z ohně v Betlémě. Už od roku 1990 se do českých domácností dostává díky brněnským skautům. Světlo je symbolem míru, lásky, naděje a přátelství. Najděte si svůj vlak a místo, kde se můžete k betlémskému světlu dostat.

Vánoční trhy

Není snad jediné větší město, které by v době adventu nepořádalo trhy. U stánků plných jídla, pití, vánočních ozdob a drobných dárků se pravidelně setkávají i přátelé, kteří se celý rok neviděli. Většina měst podtrhává atmosféru hrajícími koledami, výzdobou, velkým vánočním stromem a vánočním programem.

Tradice adventních trhů přitom pochází z našeho okolí. Zřejmě prvním trhem, který byl ve jméně spojený s adventem je ten v Drážďanech, zdejší Striezelmarkt se pořádá už od roku 1434 a je proslulý především prodejem vánočních štol. Vyhlášené jsou i vánoční trhy ve Vídni. I zde sahá tradice prosincových trhů dokonce až do 14. století, za vánoční se ovšem začaly označovat až začátkem 17. století.

V Česku jsou pak vyhlášené především pražské vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Své trhy ovšem pořádá každé větší město.

Svátek svaté Barbory

Pokud pomýšlíte na svatbu, měli byste si 4. prosince za svítání utrhnout větvičku barborky (třešně). Tradice se týká především dívek, které pak čekají na to, jestli jim větvička do Štědrého dne vykvete. V případě, že se tak stane, pak to znamená, že se dívka zamiluje a brzy vdá. Třešňovou větvičku můžete nahradit i větvičkou z jabloně, švestky, višně nebo zlatice.

Mikuláš

Tato tradice se týká především malých dětí. Každý z nás jistě zažil návštěvu Mikuláše, čerta a anděla. Je to snad jediný den v roce, kdy jsou i ty nejzlobivější děti vzorné a bojí se toho, aby je čert neodnesl do pekla. Rodiče jsou tak na chvíli spokojeni s chováním svých ratolestí a ony na oplátku dostanou nějakou sladkost či drobný dáreček. Za navštívení stojí krásné čertovské průvody na Valašsku, ale také v zahraničí.