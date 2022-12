„Cukroví mam v plastových boxech a papírových krabicích na balkoně. Hodila jsem přes to deku …nebude to vadit, nebo to raději mám odnosit do sklepa," ptá se na sociální síti žena, která bydlí v paneláku. Jiná diskutující jí oponuje s tím, že v paneláku bydlí už třicet let a vždy měla cukroví na balkoně v papírové krabici bez úhony. „Nikdy jsem neslyšela žádnou deku přes krabice, jen igelit na tu vrchní, kdyby sněžilo, pršelo směrem na balkon.“ Další hospodyňka uskladňuje v ložnici, kde netopí a naopak nonstop větrá na mikroventilaci.

Krabice s cukrovím na otevřeném balkoně ovšem podle vyhlášeného pražského cukráře Lukáše Skály ideální určitě nejsou. Cukroví je trvanlivější pečivo, které však potřebuje mít určitá pravidla skladování. Mělo by být uloženo na přirozeně chladném místě s teplotou do pěti stupňů. „Moje mamka cukroví vždy skladovala na verandě, která nepromrzne, ale je tam nižší teplota kolem nuly,“ popisuje Lukáš Skála.

Cukrář: Pečte méně a skladujte v lednici

Jenže cukroví na balkoně může v některých dnech projít solidním teplotním šokem. V noci mínusové teploty, přes den slunce a ručička teploměru vysoko nad nulou. „Cukroví rozhodně vadí kolísavá teplota, takže když ho skladuji na balkoně, kde teplota přes den kolísá klidně až v rozmezí patnácti stupňů, je to špatně,“ soudí Skála, podle kterého může jít o problém zdravotní i chuťový.

„Pokud jsou v cukroví náplně, v nichž je základem máslo, tak si představte, co se děje, když máslo dáte do mrazáku, pak ho vyndáte, zase ho tam dáte a opět vyndáte…Oddělí se syrovátka, na chuť to nebude dobré a může to působit i sraženě,“ popisuje Skála a dodává: „Ideální je napéci toho méně a mít uskladněno v lednici. Pokud máme cukroví hotovo a naplněno už v listopadu a uloženo na balkoně, bude nám z něj jen špatně.“

Stejný názor má i Michal Kubíček ze Světa cukrářů. „Pokud skladujete cukroví na balkoně, mějte ho dobře uzavřené, nenechávejte ho na přímém slunci a na mrazu. Ačkoliv je tento způsob ukládání cukroví u českých hospodyněk oblíbený, protože šetří místo v lednici, doporučit ho nemůžeme. Teplotní výkyvy, kdy se v noci teploty pohybují pod bodem mrazu a přes den mnohdy vyšplhají na pět šest stupňů nad nulou, se mohou na kvalitě cukroví odrazit,“ popisuje.

Jak cukroví správně skladovat?

Začněme právě u perníčků, u nichž na správném skladování obzvlášť záleží. V případě tohoto druhu cukroví je žádoucí vlhčí prostředí, které se odrazí na vítané měkkosti a vláčnosti. Na uložení je vhodná kartonová krabice vyložená alobalem nebo papírovými ubrousky, kterou postavíme do komory, spíže nebo jakékoliv nevytápěné místnosti.

Perníčky by se určitě neměly uzavírat v plastových dózách, v těch by neměly šanci změknout. „Pokud je cukroví suché a tvrdé, tak den nebo dva před servírováním vložit mezi cukroví rozkrojené jablko. Ale pozor! Kontrolovat, aby jablko nezačalo plesnivět,“ radí hospodyňkám cukrářka Mirka van Gils Slavíková. A přidává i radu, která se týká servírování. „Vřele doporučuji pak cukroví na talíři uchovávat pod skleněným poklopem. Tím nebude cukroví vysychat a může být na stole i více dní,“ dodává.

Kokosky a pusinky chraňte před vlhkem

V papírové krabici to svědčí všem suchým druhům cukroví (vanilkové rohlíčky, zázvorky). „Protože jsou tyto druhy trvanlivé, bez obav je můžeme skladovat v bytě/domě, aniž bychom se museli bát, že podlehnou zkáze. Opět vybírejme pro skladování chladnější a temná místa – například chodbu, komoru, verandu nebo spíž. V těchto podmínkách dlouho vydrží i linecké a další slepované druhy,“ radí Kubíček.

Jakmile cukroví pár dnů před Štědrým dnem naplníme máslovým krémem, přichází na řadu lednice a uzavíratelné plastové dózy vyložené alobalem. Tímto způsobem skladujeme i nepečené druhy cukroví či kousky s čokoládovou polevou. Aby nebylo cukroví při konzumaci tuhé, vytáhneme ho z lednice asi hodinu předem.

„Do lednice určitě nepatří nadýchané cukroví z vaječných bílků. Kokosky a pusinky vložíme do papírových sáčků a dáme na místo, kde jim nebude hrozit navlhnutí,“ uzavírá Kubíček.

