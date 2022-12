Vánoce s cukrovkou: Pozor na »zdravé« cukroví i správný alkohol, varuje obezitoložka

Oslavit Nový rok se stejnou hodnotou glykemie, jakou jim lékař naměřil ještě před svátky, se tak zdá téměř nemožné. „Po Vánocích se často setkávám s tím, že i disciplinovaní pacienti mají mnohem horší hodnoty glykovaného hemoglobinu než v průběhu roku. I za těch pár dní u nich dochází k nárůstu hmotnosti. Může za to nejen energeticky bohaté stravování, ale i častější vysedávání a menší dávky pohybu,“ říká MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D., internistka z Obezitologického centra – XXL Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která svým pacientům radí nestresovat se striktním odpíráním toho, co mají rádi, a raději se držet následujících tipů.

Alkohol je dobře koncentrovaný zdroj energie. „Když si dáte 3 piva, dostanete do sebe přibližně 2500 kilojoulů, což je téměř třetina vašeho doporučeného denního příjmu,“ varuje MUDr. Svobodová. Pro diabetika proto alkohol není vhodný vůbec. Asi nejmenší škodu napáchá malé množství suchého bílého vína prokládané většími dávkami vody. „ Cílem prokládání vína vodou je vypít alkoholu co nejméně. Variantou je také vinný střik, který ale nemusí vyhovovat každému,“ radí MUDr. Svobodová.

6. Dopřejte si pravidelnou dávku dobré nálady

Pohyb by měl být podle lékařů nedílnou součástí života každého diabetika. Pomáhá totiž kompenzovat vyšší přísun energie. Vhodný je jakýkoli aerobní pohyb přizpůsobený věku pacienta. Ideální jsou proto delší procházky svižným tempem. „Výhodou pohybu na čerstvém vzduchu je také to, že se po něm do těla vyplavuje hormon endorfin, který navozuje pocit dobré nálady. To je ve vánočním stresu více než žádoucí,“ doplňuje MUDr. Svobodová.