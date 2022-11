Pokud vám testy ukážou zvýšenou hladinu cukru v krvi, nemusí hned znamenat, že máte cukrovku. Může se jednat o »jen« prediabetes. Jde o stav těsně před vypuknutím nemoci, ale u 37 % lidí s prediabetem je riziko, že budou mít cukrovku 2. typu už za čtyři roky. V této fázi hrozí zvýšené riziko srdečních onemocnění.

Co ji oddaluje?

Lékařská doporučení jsou jasná: hubnutí, zdravější strava, více pohybu a méně stresu. Dokáže to zázraky! Lidé, kteří zhubli 5 až 7 % své hmotnosti a přidali 150 minut cvičení týdně, snížili riziko cukrovky 2. typu o 58 %. U lidí starších šedesáti let to bylo dokonce 71 %.

Šest souvisejících nemocí

Oběhový systém

Cukrovka zvyšuje krevní tlak, a to zatěžuje srdce. V cévách se tvoří tukové usazeniny a roste riziko kardiovaskulárních problémů. Vše se zhoršuje, pokud kouříte. Zvažte, jestli vám to násobení rizik stojí za to.

Ledviny

Ledviny kvůli cukrovce hůř filtrují odpadní produkty z krve a diabetik může onemocnět diabetickou nefropatií. Při významném omezení funkce ledvin se využívá dialýza, v pokročilém stadiu transplantace.

Pokožka

Vysoká glykémie způsobuje dehydrataci pokožky. Ta pak praská především na nohou. Kůže na chodidlech nesmí zůstávat vlhká, protože vznikne plíseň.

Centrální nervový systém

Postižení nervů se nazývá diabetická neuropatie. Projevuje se bolestí, sníženou citlivostí (nejčastěji dolních končetin) až problémy s trávicím a močovým ústrojím, cévami a srdcem.

Trávicí systém

Kvůli vysoké hladině škodlivých chemikálií v krvi dochází k diabetické ketoacidóze. Mezi příznaky patří extrémní žízeň, nadměrné močení, únava a nasládlý zápach z úst. Pokud se tento stav neléčí, může vést ke ztrátě vědomí i ke smrti.

Gastroparéza je zase porucha vyprazdňování žaludku. Někdy se jí také říká »ochrnutí žaludku«, který se nedokáže vyprázdnit a následuje nevolnost, zvracení, nadýmání, pálení žáhy i reflux.

Oči

Diabetická retinopatie je nejčastějším onemocněním očí. Počátečním příznakem je ztráta ostrého vidění. Tato nemoc je nejčastější příčinou oslepnutí. Zrak tak ztratí až 2 % diabetiků.