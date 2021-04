Vrbětice ONLINE: Nový útok ruské mluvčí. A svědectví Čecha vyhoštěného z Moskvy

"Když jsme se do areálu chtěli dostat, museli jsme přijet po klasické komunikaci. Bohužel, všechny komunikace byly zasaženy municí. Metr po metru jsme si tak začali čistit silnici od munice a střepin. K přepravě jsme používali obrněná vozidla. Ke skladu jsme se dostali až po několika dnech. V areálu jsme pak používali těžké pyrotechnické obleky, ty váží něco kolem 30 kilo. Velmi rychle jsme ale zjistili, že takto je to nereálné. A to jsme netušili, že tam budeme šest let. Od obleků jsme ustoupili a začali jsme používat balistickou vestu a přilbu. Sice nás to zatěžovalo, ale nějak nás to chránilo," vzpomíná na zásah ve Vrběticích Jiří Lačňák, náměstek ředitele pyrotechnické služby. Celý rozhovor čtěte ZDE