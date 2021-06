Z Královéhradeckého kraje míří na jižní Moravu zasaženou tornádem a krupobitím finanční, materiální i lidská pomoc. Například stotisícový Hradec Králové chce poslal do regionu milion korun. Do pomoci na jižní Moravě se již zapojily také desítky policistů hradeckého krajského policejního ředitelství. ČTK to dnes řekli zástupci samospráv a policie.

„Vedení města bude v pondělí na jednání zastupitelstva předkládat návrh finanční pomoci města postiženým obcím na jižní Moravě ve výši jeden milion korun,“ uvedla dnes mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová.