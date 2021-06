Slovenka Martina (†33) byla v pokročilém stupni těhotenství. | Linked In/Martina C.

Železná konstrukce zavalila a zabila těhotnou Slovenku Martinu (†33). Dcera muzikanta Františka Cmara z kapely Mloci zemřela v Lužicích u Hodonína.

„Ve čtvrtek večer jsme seděli na terase a najednou začaly padat kroupy. Nějak vážně jsme to nebrali, protože i den předtím padaly kroupy. Byli jsme přesvědčení, že to do pár minut přejde,“ popsala pro Nový Čas momenty těsně před tragedií Martinina tchyně Zora V.

„Najednou se však změnilo počasí a vtáhlo nás z terasy přes sklo až do chaty. Martina zůstala na terase, nestihli jsme se k ní vrátit. Potom, když jsme se zmobilizovali, naběhli jsme k ní na terasu, jenže byla zavalená. Rychle jsme jí pomáhali, volali jsme sanitku. Ta ale nemohla přijet, protože příjezdová cesta byla kompletně zatarasená sutí. Můj syn ji naložil do auta a vydal se s ní do nejbližší nemocnice jinou trasou. Bohužel, když tam dorazili, moje nevěsta už byla mrtvá a stejně tak i vytoužený vnouček,“ popsala tchyně, plačící i pro vnoučka, malého Daliborka, který se měl narodit už za 3 týdny.