Vrbětice ONLINE: Ultimátum pro Rusy vyprší v poledne. Kývnou na návrat vyhoštěných Čechů?

EU vyjadřuje plnou solidaritu s Českem, podporuje opatření dosavadních orgánů a je připravena podpořit její další snahy postavit odpovědné osoby před soud. EU odsuzuje nepřiměřenou reakci a následné hrozby Ruské federace vůči ČR

Russia: Full 🇪🇺 solidarity with 🇨🇿 in #Vrbětice case, EU condemns disproportionate 🇷🇺 reaction & threats against Czechia. Disruptive actions of Russian intelligence against EU interests & security will continue to be met with the staunchest resolve. https://t.co/voVtAh8sza