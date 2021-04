Vrbětice ONLINE: Hamáček má posílenou ochranku. Babiš se omlouval za „útok na zboží“

Premiér Babiš (ANO) se omluvil za výrok o "útoku na zboží"

Premiér Babiš (ANO) se na tiskové konferenci ve Sněmovně omlouval za výrok o „útoku na zboží“ bulharského podnikatele. „Já bych se k tomu rád vyjádřil, protože jak je zvykem, vždycky se to obrátí proti mně. „Použil jsem slovo zboží, za to se omlouvám, tak jsem to nemyslel. Mně je samozřejmě líto, že tam přišli o život naši spoluobčané. Takže za to se omlouvám, ale nebylo vůbec takhle to myšleno a já jsem jenom interpretoval to, co vlastně nám bylo řečeno. Chápu, že vždycky se vypíchne jenom jedna věc. Já jen můžu zopakovat, že mě to mrzí a že se za to omlouvám, ale bylo to samozřejmě myšleno úplně jinak. A ta operace ruských agentů byla na ten sklad a bohužel tam zemřeli dva naši spoluobčané,“ dodal Babiš.

„Já jsem se omluvil. Chápu, že je to to nejdůležitější. Já myslím, že důležitější je to, jak jsme my reagovali. Reagovali jsme okamžitě a v podstatě jsme zásadním způsobem rozbili tu síť. Ale to samozřejmě média nevysílají, protože vysílají, že jsem řekl nějaké blbé slovo. Teďka jsem to vysvětlil, snad to pochopíte, ale chápu, že je to velká senzace, že Babiš řekl zase něco blbě. Ale ta podstata je, že jsme reagovali rychle,“ zopakoval o chvíli později Babiš.