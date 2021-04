Vrbětice ONLINE: Česko vyhrožuje Rusku, Kreml se nedá a Kulhánek je více hlídaný

„Toto není vůbec snadná doba pro zahraniční politiku České republiky,“ začal své první vystoupení před novináři nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Sám je ale přesvědčený, že se může opřít o zkušené diplomaty.

„Chci v tuto chvíli nejdříve pohovořit o prioritách, se kterými přicházím na náš úřad. Chci prosazovat české národní zájmy, včetně ekonomické diplomacie a také covidová témata spojená s cestováním,“ řekl ke svým prioritám v úřadu Kulhánek, který chce zároveň, aby česká zahraniční politika zněla jedním hlasem.

Kulhánek se nevyhnul ani aktuálním napjatým diplomatickým vztahům s Ruskem.

„Česko-ruská vztahy teď vstoupily do mimořádné složité etapy. To nemůže těšit žádného ministra zahraničí. Není to však vina České republiky,“ míní Kulhánek.

„Rozhodli jsme se jako suverénní země a jednali jsme rázně. Rozprášili jsme síť agentů ruských tajných služeb, ruský Rosatom nebude osloven v souvislosti s dostavbou Dukovan a v příštích dnech budeme řešit další postup směrem k Rusku,“reagoval Kulhánek na aktuální napětí mehi Prahou a Moskvou.

Dnes večer má nový šéf české diplomacie naplánovaný rozhovor s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. „Následně na 18. hodinu, jak o tom hovořil už pan premiér, jsem si na ministerstvo zahraničí předvolal ruského velvyslance,“ upřesnil sled prvních schůzek Kulhánek.

Zmejevskému bude Kulhánek tlumočit nespokojenost Česka s ruským postupem při odvolávání zaměstnanců české ambasády v Moskvě i případné další české kroky. Poté svolá tiskový briefing.

Schůzky se nebude účastnit Kulhánkův předchůdce - dočasně pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček.

Vláda má podle premiér Babiš stále podporu prezidenta Zemana. „Pro mě je důležité, že je pan prezident průběžně informován,“ dodal Kulhánek.