Téma se vplížilo i do běžných skupin na sociálních sítích, kde se dříve řešilo třeba očkování. Ještě před několika dny se tu lidé věnovali výhradně koronaviru, ze dne na den se z nich ale stal diskusní kroužek ke geopolitickým otázkám. Například skupina „Covidu se nebojíme, bojíme se ‚opatření' – Nechte nás na pokoji“ má příspěvků kolem Vrbětic i několik za hodinu. Drtivá většina zdejších komentujících hodnotí celou kauzu jako smyšlenou a nedávající smysl. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle nich lidem „cpe válku, o kterou nestojí“.

Podobné je to i v dalších skupinách, nejen covidových. Například ve „Slované spolu“ diskutující řeší, že na údajném prodeji zbraní přes Ukrajinu do Sýrie se vydělalo ohromné mění, proto se Rusové rozhodli zamést stopy a sklad odpálit, ačkoliv tato teorie odporuje jak vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), tak společnosti Imex Group, která sklad provozovala.

Dezinfo „hvězdy“ nespí

Kdo je nakloněn k tomu hledat v celém incidentu konspirace, má odkud brát. Oficiální vládní verzi začala téměř okamžitě rozporovat známá jména české dezinformační scény Jiří Černohorský a Žarko Jovanovič, jak upozornil analytik Institutu pro politiku Roman Máca. Oba muži se ve svých hojně sdílených facebookových vyjádřeních postavili za Rusko, nebáli se ani používat silnějších a vulgárnějších slov typu „Babišovi je*lo“.

„‚Vlastenec' Jirka Černohorský byl/je podporován z ‚Ruského střediska vědy a kultury', které spadá pod ruské ministerstvo zahraničí. ‚Vlastenec' Žarko Jovanovič pracuje/pracoval pro hlavní propagandistický pořad ruské státní televize (televize např. oslavovala invazi do Československa v roce 1968) a pro televizi ruské armády. Nikoho nepřekvapí, že oba ‚vlastence' zval Miloš Zeman na oficiální státní akce na Pražský hrad,“ podotkl Máca na sociálních sítích.

Pozadu nezůstala ani další výrazná dezinformační tvář, Nela Lisková, svého času spoluzakladatelka spolku Národní domobrana, kterou Bezpečnostní informační služba (BIS) hodnotila jako extremistickou. Lisková rovněž vystupovala jako údajná konzulka Doněcké lidové republiky v Česku.

„CIA nadřazená českým čučkařům dala povel vyhrotit vztahy s Ruskem do maximálního extrému, který má ohrozit bezpečnostní situaci v ČR. Derniér Babiš a končící vláda zločinců nejhrubšího zrna chce národ, který prohlédl pandemický podvod, totálně zlikvidovat a odvést pozornost opět k Rusku, které ‚může za všechny problémy světa'...To si vážně myslí, že jsou lidé idioti?“ píše Lisková v příspěvku, který na facebooku sdílelo 2,8 tisíce lidí.

A nebyla by to kauza, kdyby se nevyjádřili ani někteří politici inklinující k dezinformacím, například bývalý člen SPD a poslanec Lubomír Volný. „Nevěříme ‚českým' tajným službám, žádné ‚české' tajné služby neexistují, existují pouze apendixy tajných služeb NATO, kterým na nás vůbec nezáleží,“ napsal ke společnému videu se svým kolegou Marianem Bojkem. Sdílelo jej 7,9 tisíc lidí.

Covid dočasně zmizel

Většina těchto prohlášení a výroků koresponduje s názory, které objevily na stránkách, které české bezpečnostní složky hodnotí jako dezinformační. Obsáhlý text zveřejnil například server Aeronet, téma dokonce sepsal sám jeho šéfredaktor. „V první řadě je potřeba říct, že znovu se ukazuje, jak nebezpečně americké ministerstvo zahraničí a americká CIA ovládá české tajné služby, jakou hrozbu to představuje pro bezpečnost občanů České republiky, kdy nyní česká vláda rozjíždí novou a vůbec nejnebezpečnější zpravodajskou hru v historii,“ uvádí v pojednání.

Pro zapojení amerických složek však neuvádí žádné důkazy, ostatně jako k žádnému z tvrzení. „Exploze ve Vrběticích v roce 2014 byly zinscenovány za účelem zametení stop po chybějícím inventáři ve skladech,“ píše dále server, Česko podle něj není suverénním státem, ale loutkou v rukách zahraničních mocností.

Vyhoštění Češi z Moskvy přiletěli s dětmi i zvířaty, část jede auty. Hamáček je vítal na letišti

Podobně hluboce se do tématu Vrbětic ponořil server Protiproud, provozovaný bývalým spolupracovníkem exprezidenta Václava Klause a známým konspiračním teoretikem Petrem Hájkem. „Má to být naše 11. září. Dříve či později se uskutečnit muselo. V tomhle je CIA důsledná a vždycky stejná. Není-li obyvatelstvo ‚spřátelené kolonie' válce nakloněno, přijde ‚operace pod falešnou vlajkou'. Vždycky,“ uvádí, stejně jako Aeronet je přesvědčen, že ve všem mají prsty Američané a jejich tajné služby.

Dramatickou změnu témat v českém dezinformačním prostoru potvrzuje analytická společnost Semantic Visions. „17. dubna, stejný den jako oznámení premiéra, začaly české dezinformační zdroje okamžitě šířit falešné a manipulativní zprávy o této kauze – a zřetelně přeorientovali své zaměření z covid-19, který byl doposud hlavním tématem dezinformací, na novou situaci,“ uvádí firma, která v minulosti měla spolupracovat i s českou vládou.

Kauza teroristického útoku GRU podle ní během dvou dnů předstihla covid-19 jako dominantní téma dezinformací v české mediální sféře. „18. dubna byl počet dezinformačních článků publikovaných o útoku GRU více než třikrát vyšší než o covid-19 (68 proti 19). To také představuje nejnižší počet dezinformací o covid-19 od 1. března. Pro srovnání, průměrný denní počet dezinformačních článků o covid-19 od 1. března do 16. dubna byl 39, tj. 2krát více, než jich bylo zveřejněno 18. dubna,“ popisuje Semantic Visions.

Chtějí kalit vodu reality

Jak autory dezinformačních webů podobné fantaskní příběhy napadly? Témata se shodují s těmi, které tlačí ruská propaganda. Máca popisuje, že Rusové si celou kauzu rozsekli na tři nesouvisející části, kdy první je informování o tom, že česká policie hledá dva důstojníky GRU kvůli otravě Skripalových před třemi lety. Druhá dávné vyhoření náhodného skladu v Česku a třetí je popis toho, jak je vyhoštění 18 diplomatů protiruským útokem. Nikde nezaznívá, že vyhoštění je reakcí na konkrétní akt GRU, ani že agenti, kteří otrávili Skripalovy, měli stát i za výbuchem ve Vrběticích.

Není nereálné, že by tyto narativy Rusko českým dezinformačním webům přímo nadiktovalo. „V posledních letech dochází i k přímému řízení některých českých dezinformátorů a extremistů ruskými operativci,“ píše ve své analýze k působení ruských zpravodajců na českém území think-tank Evropské hodnoty. Odkazuje u toho na výroční zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2018.

Semantic Visions se pozastavuje především nad tím, jak rychle se v souvislosti s Vrběticemi dezinformace objevily. „Taková rychlá, výrazná a koordinovaná změna tématu českými dezinformačními zdroji – které často čerpají z ruských dezinformačních zdrojů a narativů – naznačuje nárůst agresivní prokremelské dezinformační kampaně soustředěné na odvrácení viny od Ruska a zpochybnění faktů o tom, co se ve Vrběticích skutečně stalo,“ popisuje firma.

Podle ní lze očekávat, že nová kampaň bude využívat stejné taktiky jako například u otravy Skripalových nebo sestřelení malajského letadla MH17. „Prokremelské zdroje půjdou do útoku a budou šířit různé protichůdné verze a alternativní vysvětlení incidentu, aby zmátly veřejnost, kalily vodu reality a znesnadnily České republice a jejím spojencům koordinovanou reakci na ruský státní terorismus,“ je přesvědčena Semantic Visions.

Upozorňuje také, že třetina dezinformací o útoku GRU pochází od české verze Sputnik News. To připomíná i ředitel společnosti František Vrabel. „Je tam jeden zajímavý aspekt, že dezinformační scéna zareagovala velmi rychle, bryskně. V reakcích to vedl Sputnik, jako ruský oficiální zdroj, až se nabízí taková hypotéza, jako kdyby věděli dopředu, že se to stane,“ sdělil expert pro Blesk Zprávy. „Myslíme si, že je to orchestrovaná operace,“ dodal.

Rusové se všemu smějí i pomocí Křemílka a Vochomůrky

Leccos o přístupu Ruska k celé kauze naznačuje i pohled na tamní seriózně vypadající zpravodajské weby. Televize Russia Today, financovaná přímo vládou Vladimira Putina, například zveřejnila text, kam jen přidává vtipy a tzv. meme, které Rusové údajně vytvořili na téma českého obvinění. Doslova píše, že existuje podezření, že vše byla jen PR akce proti Moskvě.

Příspěvky jsou různorodé, od pohádky Křemílek a Vochomůrka, kde agenti vaří jed novičok, po fotografie obou podezřelých důstojníků GRU, jak se domlouvají na zablokování Suezského průplavu. Cíl je zřetelný – celou kauzu co nejvíce zesměšnit.