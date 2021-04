Vrbětice ONLINE: Praha vrátí do Moskvy 63 Rusů s rodinami. Kreml souhlasí se srovnáním počtů

Celé vyjádření mistra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) na dnešní tiskové konfenci, na které oznámil narovnání počtu diplomatů v Česku a Rusku na stejný počet. Česká diplomacie využívá k tomuto kroku článek 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

Dámy a pánové, dobré odpoledne, jak jsem já opakovaně řekl, netěší mě to aktuální diplomatické napětí mezi Českou republikou a Ruskou federací. My jsme nicméně museli reagovat na kauzu Vrbětice a tu zpackanou operaci ruské vojenské rozvědky a flagrantní narušení naší suverenity. Přitom zahynuli dva čeští občané a byla způsobena miliardová materiální škoda. Proto jsme se rozhodli vyhostit 18 důstojníků ruských tajných služeb pod diplomatickým krytím, které identifikovaly naše služby.

Byla to reakce suverénní a sebevědomé země. Rusko naproti tomu reagovalo naprosto neadekvátně. Vyhostilo 20 našich diplomatů, kteří nic neprovedli, jen pracovali pro Českou republiku. Jak víte, včera jsem si předvolal ruského velvyslance v Praze. Panu velvyslanci jsem sdělil, že pokud se do dnešních 12:00 nebudou moci vrátit do Moskvy všichni naši vyhoštění diplomaté, snížíme počet pracovníků na ambasádě ruské federace v Praze tak, aby odpovídal současnému stavu na českém velvyslanectví v Moskvě.

Ruská federace do dnešního poledne neodpověděla. Rozhodli jsme se proto reagovat takto: podle článku 11 Vídeňské úmluvy zastropujeme počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze na současném stavu naší ambasády v Moskvě. Toto rozhodnutí je platné ode dneška. Ruská strana bude mít čas na stažení svých lidí do konce května. Postup podle článku 11 Vídeňské úmluvy je standardním diplomatickým nástrojem, který nám umožňuje zastropovat počet pracovníků na ambasádě.

Nechci nic zbytečně eskalovat, to ostatně není role ministra zahraničí, ale Česko je sebevědomá země a tak se bude chovat. Není to namířeno proti Rusům nebo proti ruskému národu. Je to reakce na aktivity ruských tajných služeb na našem území. Mysleme na to, není to proti obyčejným Rusům, kteří u nás žijí, pracují a studují. Ty následující kroky budeme s ruskou stranou komunikovat standardní diplomatickou cestou. Česká republika chce postupovat dle diplomatické praxe.

Jsme připraveni s ruskou stranou do budoucna jednat o nastavení počtu pracovníků na našich diplomatických misích tak, aby byl umožněn účinný výkon jejich funkcí. Současný paralyzující stav nezavinila česká, ale ruská strana. Chtěl bych také moc poděkovat za podporu od našich spojenců.

Mluvil jsem včera s šéfem NATO Stoltenbergem, dnes s velvyslanci NATO a německým ministrem zahraničí Maasem. Stojí za námi celá Evropská unie a Severoatlantická aliance. Ve svých prohlášeních nás členské státy obou organizací jednoznačně podpořily a odsoudily postup ruské strany.

A na závěr mi ještě dovolte poděkovat tady panu vicepremiérovi v té jeho náročné dvojroli ministra vnitra a ministra zahraničí, kterou sehrál při zvládání a řešení té Vrbětické kauzy, a samozřejmě také děkuji panu premiérovi.