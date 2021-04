Vrbětice ONLINE: Češi vrátí do Moskvy další desítky Rusů. Odjet mají do konce května

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka si postěžoval na průtahy s oznámením dalších kroků po vypršení ultimáta. „Pokud ministr zahraničí sdělil jasné podmínky, které do 12 hodin nebyly naplněny, tak má konat a udělat to, co předem avizoval! Tady není na co čekat. Vyrovnat počty, vyčistit nežádoucí osoby a restartovat vztahy! Ta nečinnost je nedůstojná!“ napsal.

