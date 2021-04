ONLINE: Česko viní z výbuchu ve Vrběticích ruské agenty. Chtěli destabilizovat vládu, tvrdí Sobotka

Generál Jiří Šedivý označil ve vysílání ČT 24 přístup Ruska za vojenské napadení České republiky. „Pokud se stalo to, co se naznačuje, že aktivně vstoupili ruští důstojníci na území České republiky a tady provedli nějaký takovýto nezákonný čin, já bych to řekl jako voják, rovná se to až téměř vojenskému napadení a narušení našeho území a suverenity. Zkrátka je to něco, co za posledních mnoho let neznáme,“ dodal armádní generál.

„Například jen ten druhý výbuch, který ve Vrběticích proběhl, nebyl vysvětlený. A pokud je to pravda, tak je vidět, že Rusko nezná žádné jiné mechanismy než skutečně jen násilí. A na to musíme rezolutně reagovat,“ pokračoval Šedivý drsně.