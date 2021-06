Stát pomůže bouří poničené obci Stebno, která je částí Kryr na Lounsku, podobně jako obcím na jižní Moravě. Vyplynulo to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), který dnes do obce přijel. I ve Stebně ve čtvrtek bouře,vítr a možná i tornádo ničily střechy a domy a lámaly stromy. Babiš uvedl, že ve středu do Stebna přijedou ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) a ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), aby s obyvateli na místě mluvili o tom, co je potřeba.