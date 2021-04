Vrbětice ONLINE: Praha vrátí do Moskvy 63 Rusů s rodinami. A Rusové se ohání slovy české političky

Rusko dostalo na stažení 63 diplomatů a jejich rodin čas do konce května. "Je to projev velkorysosti. My jsme tento problém nezpůsobili, problém je způsoben aktem státního terorismu a chováním současné Ruské federace. Ta je Putinovský, postsovětský pohrobek toho, co kdysi bývala velká velmoc světového formátu. Není to naše přání, takhle eskalovat vztahy. Na druhou stranu jsme suverénní stát, který má svoji hrdost a nemůžeme si nechat některé věci líbit. Tohle je už opravdu za hranou. Máme poprvé od listopadu 89 příležitost srovnat počty tak, aby to nebylo neuvěřitelně disproporční. V minulosti, když jsme vypověděli nějakého diplomata, tak to oni znatelně nepocítili. Když oni nám vypověděli diplomata, tak to pro náš úřad byl vždy citelný zásah. Oni také vždy věděli, na koho mají zacílit, kdo jsou ti nejlepší.," říká Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA, pro Rozhlas.cz.