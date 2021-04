Vrbětice ONLINE: Praha vrátí do Moskvy 63 Rusů s rodinami. A Babiše podpořila Merkelová

Současná krize v česko-ruských vztazích by v případě dopadu na vzájemné obchodní vztahy postihla především jednotlivé strojírenské a potravinářské firmy. Celkový dopad na ekonomiku by však nebyl nijak dramatický. Není třeba se obávat ani případného zastavení dodávek zemního plynu nebo ropy z Ruska díky nastaveným obchodním vztahům, které se týkají celé EU. Navíc by přerušení dodávek spíše poškodilo celosvětově důvěryhodnost Ruska jako dodavatele těchto surovin, uvádějí obchodní analytici, které oslovila ČTK.