Vrbětice ONLINE: Hamáček: Síla ruské reakce Česko překvapila. Vyhoštění čeká i české děti

Ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba uvedl, že na dnešním jednání ministrů navrhl postupný plán, jak odradit Moskvu od další eskalace. Podotkl také, že je zapotřebí mluvit o sankcích. „Ty jednotlivé již nestačí,“ napsal na Twitteru.

Kuleba v neděli otevřeně podpořil kroky české vlády společně s poznámkou, že Ukrajina více než dobře zná ruské taktiky.

In today’s EU Foreign Affairs Council I briefed colleagues on Russia’s latest dangerous course. I proposed a step-by-step plan on how to discourage Moscow from further escalation. Key element: preparing a new set of sectoral sanctions. Individual ones are not sufficient anymore. pic.twitter.com/f9JGYUpDc1