Vrbětice ONLINE: Babiš se omlouval za „útok na zboží“. Hamáček má posílenou ochranku

Hamáček ve svém vystoupení dál mluvil o jednotce, která nám zabíjí lidi a divoké jízdě na tobogánu

„Když jsem to poprvé viděl, tak se přiznám, že jsem na to koukal jako blázen. A to si myslím, že mám za sebou docela dost a jako ministr vnitra už jsem toho zažil také hodně. Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že to bude asi nejtěžší věc ve funkci,“ líčil Hamáček první dojmy z toho, kdy se s celým případem vyšetřování seznámil.

Když prý vicepremiér slyšel prvotní reakce, obával se, že „jedeme opět českou cestou, vše je špatně, hledejme viníky a po bitvě je každý generál.“

„Kdyby nebyla tisková konference v sobotu večer, tak by už v neděli ráno bylo pozdě,“ hájil Hamáček večerní oznámení celé operace v sobotu v 19:45.

„Měli bychom být hrdí na to, že se nám to povedlo,“ tvrdí Hamáček. Podle kterého se s případem takové komplexnosti nepotýkalo tolik zemí na světě.

Samotné řešení situace bylo podle Hamáčka bleskové. „Vyhodit 18 zpravodajských důstojníků, to není otázka na odpoledne,“ připomněl Hamáček, podle kterého byl potřeba především čas. „Prostě jsme proto dělali i věci, které možná byly nepochopitelné,“ obhajoval Hamáček některé kroky.

Za každým rozhodnutím si prý Hamáček podle svých slov stojí. „Věřím, že to dotáhneme do konce, že až tato vláda bude končit, tak že budeme končit s vědomím, že jsme vykonali kus dobré práce pro Českou republiku a pro její bezpečnost.“

„Ono to možná vypadá, že je tady nějaká parta šílenců, která běhá po Evropě, snaží se někoho zabít a moc jí to nejde,“ pokračoval Hamáček ve Sněmovně s tím, že se většinou přijde jen na ty případy, které se nepovedly. „Děsí mě, že tu musí být případy, které se povedly,“ pokračoval vicepremiér, který má kvůli celému případu také posílenou ochranku.

„Pokud tu existuje stát, který má takovou jednotku zabijáků, tak za to musí nést konsekvence a to že jsme jim vyhodili 18 špionů, tak to je to nejmenší, co jsme mohli udělat,“ podle Hamáčka to byla ale jediná rychlá reakce v tomto momentu.

„Stojím si i za tou větou, za kterou mně byla umyta hlava. A sice, že mě mrzí, že tím utrpí česko-ruské vztahy,“ pokračoval Hamáček s tím, že se bojí dopadu na české firmy působící v Rusku. „No jo, ale když tu lítá jednotka s nějakým číslem a zabíjí nám lidi, tak to prostě nepůjde,“ uzavřel Hamáček, podle kterého až historie může ukázat, že si tato vláda „prošla něčím, co je šílená jízda na tobogánu.“