ONLINE: Vláda má odtajnit zprávu BIS o Vrběticích. Hamáček o reakci Rusů: Nefér!

Spojené státy stojí za Českou republikou v její pevné odpovědi na podvratnou činnost Ruska na českém území, uvedlo americké ministerstvo zahraničí. „Musíme silně reagovat na ruské akce, které narušují územní celistvost, energetickou bezpečnost nebo kritickou infrastrukturu našich spojenců a partnerů,“ napsal mluvčí americké diplomacie Ned Price.

The U.S. stands with the Czech Republic in its firm response against Russia’s subversive actions on Czech soil. We must act firmly in response to Russian actions that compromise the territorial integrity, energy security, or critical infrastructure of our allies and partners.