ONLINE: Rusko hrozí odvetou, Čaputová i NATO stojí za Českem. Zeman k ruským agentům mlčí

Eurokomisařka Věra Jourová uvítala, že zasedání ministrů zahraničí Evropské unie bude v pondělí řešit situaci v Česku a rozhodnutí vyhostit 18 ruských diplomatů. „Ukazuje to silný vztah EU k Česku,“ napsala Jourová.

I welcome that tomorrow the Foreign Affairs @EU_Council #FAC will discuss the situation in the Czech Republic and its decision to expel 18 Russian diplomats. This shows strong partnership in the 🇪🇺 for 🇨🇿https://t.co/U9siO73sGm