V jihomoravských obcích zasažených bouří se chystají na víkendový nápor dobrovolníků. Lidé by měli jezdit do Břeclavi na letiště a do Hodonína ke kulturnímu domu, odkud je budou do zasažených obcí vozit autobusy. Novinářům to dnes řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj se tím zabrání komplikacím v dopravě. Pro dobrovolníky by měla vzniknout i stanová městečka, snahou je, aby bylo v každé obci.